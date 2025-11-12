Key Notes

El analista predice que una inyección de liquidez del Gobierno estadounidense de hasta 70.000 millones de dólares podría impulsar Bitcoin a 116.000 dólares a finales de noviembre.

El análisis a corto plazo sugiere que BTC podría caer primero a 104.000 dólares debido al gap del CME y los indicadores técnicos antes de repuntar.

CrypNuevo mantiene una tasa de acierto del 100% en 13 operaciones recientes, lo que da credibilidad al pronóstico.

Bitcoin podría estar preparándose para el próximo repunte que un destacado analista cree que podría producirse para Acción de Gracias y el Black Friday, a finales de noviembre. El trader profesional, sin embargo, parece creer que BTC aún no ha salido del apuro y podría revisitar precios más bajos como próximo paso antes de este movimiento alcista.

El analista es CrypNuevo, un trader profesional con notable precisión en sus pronósticos públicos, realizados en X y en un grupo abierto de Telegram, que registró una tasa de acierto del 100% en 13 operaciones recientes, según informó Coinspeaker el 27 de octubre, cubriendo un análisis anterior.

$BTC Sunday update: Price reached our target from last Sunday – a very interesting level: 1W50EMA, Oct 10th long wick filled, Range lows & $100k psychological level. This is how I'll be trading next week: 🧵↓(1/7) pic.twitter.com/ICuEdeLEN4 — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) November 9, 2025

El 8 de noviembre explicó su tesis de que la reapertura del Gobierno estadounidense inyectará «cierta liquidez interesante» en el mercado, que se espera que ya haya ocurrido «para Acción de Gracias y el Black Friday», el 27 y 28 de noviembre, respectivamente. Esto debería impulsar el precio de Bitcoin al alza, junto con otros mercados que podrían recibir parte de la liquidez procedente de los pagos retrasados de hasta 70.000 millones de dólares, según CrypNuevo.

En una publicación en X el domingo 9 de noviembre, el trader reforzó esta teoría, advirtiendo que la reapertura podría producirse en la semana previa a Acción de Gracias, entre el 17 y el 20 de noviembre. El objetivo es un máximo de dos meses en torno a los 116.000 dólares, con un enorme fondo de liquidez por encima que el analista ha estado persiguiendo desde la caída del 10-11 de octubre.

$BTC update: $105.5k liquidations hit and extension to $106.5k resistance done🤝 Now looking to trade the retrace > continuation, the second move: Price could drop to low $104ks where there is a small CME gap in confluence with 1h50EMA retest, range highs & Asian pump retrace. https://t.co/5pCUcVOlJP pic.twitter.com/nLPDFgRUrV — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) November 10, 2025

Análisis del precio de Bitcoin a corto plazo antes del rally de Acción de Gracias

No obstante, un análisis más reciente advierte a los traders de que Bitcoin aún no ha salido del apuro y la principal criptomoneda podría revisitar precios más bajos antes del pronosticado rally de Acción de Gracias.

Esto se debe a que «hay un pequeño gap del CME», en palabras del analista, «en confluencia con el retest de la EMA de 50 en 1h, máximos del rango y retroceso del pump asiático».

Un gap del CME se refiere a la diferencia de precio entre el precio de cierre de los futuros de Bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) el viernes y el precio de apertura cuando se reanuda la negociación el domingo. Esto se utiliza a menudo como indicador junto con otros indicadores principales como la media móvil exponencial de 50 periodos, que CrypNuevo también menciona en su análisis, rondando aproximadamente el mismo nivel que el gap.

Toda esta confluencia refuerza la predicción que apunta a un precio tan bajo como 104.000 dólares, con cierta desviación potencial a la baja antes de que BTC pueda moverse hacia un repunte que pretenda recuperar la pérdida de precio del colapso sin precedentes que liquidó más de 19.000 millones de dólares a mediados de octubre.

