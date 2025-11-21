Andrew Tate es conocido por su confianza sin límites. Sin embargo, esta parece haberle fallado en el mercado de las criptomonedas. La mayor parte de sus fondos cripto se han evaporado en la plataforma Hyperliquid. Tras ello, algunos analistas no se han privado de detallar sus operaciones. Y resulta que solo el 35% de sus posiciones no son perdedoras por el momento.

Las trampas del apalancamiento y el ego en el trading cripto

Los datos publicados por Arkham Intelligence son implacables: Andrew Tate depositó 727.000 dólares en USDC en Hyperliquid y lo perdió todo durante la caída relámpago de Bitcoin por debajo de los 90.000 dólares. A esto se suman 75.000 dólares en comisiones que también se volatilizaron tras liquidaciones forzosas.

ANDREW TATE: HYPERLIQUIDATED Andrew Tate deposited a total of $727K to Hyperliquid and as of today, has lost it all – without making a single withdrawal. He also claimed a total of $75K as referral rewards from traders using his reflink. He has lost all of that trading as well. pic.twitter.com/LRPn1ImS0p — Arkham (@arkham) November 18, 2025

Los datos muestran un encadenamiento de liquidaciones en el momento en que cerca de 800 millones de dólares en posiciones apalancadas fueron destruidas en el mercado. Pero lo más llamativo no es el total de sus liquidaciones, sino la tasa de éxito de sus operaciones. Solo tiene un 35% de posiciones ganadoras en más de 80 operaciones.

Esta cifra describe una realidad a veces invisible bajo el flujo de historias financieras de éxito. Operar con activos de alta volatilidad combinado con apalancamiento puede ser devastador. En un abrir y cerrar de ojos, es posible pasar de una ganancia no realizada de 100.000 euros a descender a niveles muy inferiores a la inversión inicial. Muchos operadores inclinados al riesgo extremo se han encontrado endeudados debido a los efectos multiplicadores de este tipo de operaciones.

Las operaciones principales de Andrew Tate desveladas en X

La cuenta de X «StarPlatinum» ha reportado algunas operaciones destacadas de Andrew Tate durante los últimos meses. Informó que había tomado una posición larga en ETH en junio con un apalancamiento de x25 que borró cerca de 600.000 dólares de su cartera.

También efectuó una apuesta arriesgada en WLFI justo antes del desbloqueo del token, que resultó en más de 67.000 dólares de pérdidas en pocos minutos. Su única operación realmente rentable fue un «short» en YZY que reportó 16.000 dólares (que perdió poco tiempo después).

Andrew Tate was liquidated again And he might be one of the worst traders in crypto: – His main Ethereum wallet 0xb78d97390a96a17fd2b58fedbeb3dd876c8f660a holds around $65K, mostly ETH and random low cap tokens he got from swaps. – His Solana wallet… pic.twitter.com/eYmHulge15 — StarPlatinum (@StarPlatinum_) November 18, 2025

Pero el golpe de gracia fue una última apuesta al alza en Bitcoin con un apalancamiento de x40. Fue liquidado en una única vela bajista. Su saldo pasó instantáneamente de 235.000 dólares a menos de 1.000 dólares. En resumen, Andrew Tate no parece haber tenido el instinto adecuado respecto al mercado durante los últimos meses. Y esto recuerda que, aunque el riesgo puede ser remunerador, si las cosas van mal, todo puede perderse en un instante.

Sobrevivir es a menudo más importante que ganar

Lo que hace este episodio tan simbólico no es solo el nombre de la persona implicada, sino lo que revela sobre el estado actual del mercado. Incluso las figuras más mediáticas no pueden ganar en el mercado cripto sin estrategia y competencias sólidas.

Con un golpe de suerte, es posible hacerse millonario muy rápidamente. Pero a largo plazo, son aquellos que saben actuar con sangre fría y precisión quienes siempre ganan la batalla. Andrew Tate se dejó llevar por su exceso de optimismo hacia Bitcoin y las mejores altcoins. Pero hay que recordar siempre que Bitcoin no es novato en términos de caídas abruptas. Ya había perdido el 70% de su valor en solo unos días anteriormente.

Esta historia sirve como recordatorio de que el mercado cripto no perdona los errores, especialmente cuando se combina apalancamiento excesivo con una gestión deficiente del riesgo. Incluso las personalidades más seguras de sí mismas pueden verse arrastradas por la volatilidad extrema de estos activos digitales.

