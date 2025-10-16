Ark de Cathie Wood presenta nuevos ETF de Bitcoin ante la SEC mientras regresan las entradas de capital

Key Notes

Ark Invest presenta múltiples solicitudes de nuevos ETF de Bitcoin ante la SEC.

Los productos incluyen fondos de Bitcoin orientados al rendimiento y con protección ante descensos.

El movimiento llega tras las fuertes entradas de capital en los ETF al contado de Bitcoin en medio de una demanda renovada.

La firma de inversión de Cathie Wood, Ark Invest, ha registrado varias solicitudes de nuevos ETF de Bitcoin (BTC: 111.648 $) ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

Esto ocurre mientras el organismo regulador se aproxima a fechas límite clave en octubre para varias aprobaciones pendientes de ETF de altcoins.

Según los prospectos preliminares presentados el 14 de octubre, Ark planea tres incorporaciones importantes a su catálogo de ETF. Entre ellas figuran el ARK Bitcoin Yield ETF, los ARK DIET Bitcoin 1 ETF (T1-T4) y los ARK DIET Bitcoin 2 ETF (T1-T4).

Nuevos productos con enfoques diferenciados

El ARK Bitcoin Yield ETF está diseñado para generar ingresos a partir de estrategias vinculadas a Bitcoin, buscando al mismo tiempo reducir la volatilidad. El fondo proporcionará rentabilidad mediante la venta de opciones y el cobro de primas, una estrategia habitualmente empleada en fondos orientados a la generación de renta.

Por su parte, el ARK DIET Bitcoin 1 ETF ofrecerá una protección del 50% ante caídas, permitiendo a los inversores limitar las pérdidas potenciales. No obstante, solo empezará a capturar ganancias una vez que el precio de Bitcoin suba más de un 5% dentro de un trimestre.

El ARK DIET Bitcoin 2 ETF proporciona una protección del 10% ante descensos y participa en el rendimiento al alza una vez que Bitcoin supera su valor al inicio del trimestre.

Ambos productos DIET siguen una estrategia de resultado definido. Esto significa que equilibran riesgo y recompensa durante periodos trimestrales establecidos. Si reciben luz verde, los tres fondos operarán bajo el paraguas del ARK ETF Trust, ampliando la gama de productos de inversión cripto de la compañía.

El compromiso de ARK con Bitcoin

Ark Invest lleva tiempo siendo uno de los actores institucionales más influyentes en el ecosistema Bitcoin. La firma estuvo entre las primeras grandes gestoras de activos en respaldar públicamente Bitcoin como inversión a largo plazo.

La propia Wood ha sido una defensora declarada del papel de Bitcoin como «oro digital», pronosticando a menudo que la adopción institucional seguiría impulsando su cotización.

Ark ya gestiona varios productos relacionados con Bitcoin, incluido el ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). ARKB cuenta con más de 5.000 millones de dólares en activos netos y ha registrado entradas netas de alrededor de 2.330 millones de dólares desde su lanzamiento en enero del año pasado.

Confianza renovada del mercado en medio de las entradas a los ETF

Las nuevas solicitudes llegan en un momento de creciente impulso en el mercado de ETF al contado de Bitcoin, pese a la volatilidad actual del mercado. El 14 de octubre, los ETF al contado de Bitcoin estadounidenses registraron 103 millones de dólares en entradas netas totales, según datos de SoSoValue.

El FBTC de Fidelity lideró la jornada con 133 millones de dólares, mientras que el propio ARKB de Ark atrajo 6,8 millones.

Desde su lanzamiento a principios de 2024, los ETF al contado de Bitcoin han captado colectivamente más de 62.500 millones de dólares en entradas netas. Esto demuestra que los inversores institucionales y minoristas siguen considerando la principal criptomoneda como una clase de activo viable a largo plazo.