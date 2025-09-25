ASTER alcanza máximos históricos tras los anuncios del consejero delegado sobre la cadena L1, cotización en Binance y recompras

Key Notes

ASTER tocó un nuevo máximo histórico de 2,34 dólares y ahora cotiza a 2,27 dólares con un volumen de 3.050 millones.

El consejero delegado Leonard anunció Aster Chain con finalización en fracciones de segundo y características de privacidad.

Están en marcha conversaciones con Binance sobre una posible cotización.

Aster (ASTER) ha experimentado una escalada espectacular después de que el consejero delegado Leonard revelase planes ambiciosos, incluyendo una blockchain propia de Capa 1, una posible cotización en Binance y un programa de recompra de tokens.

El intercambio descentralizado (DEX) ha ganado tracción rápidamente, asegurándose el segundo puesto en ingresos diarios con 9,2 millones de dólares, solo por detrás de los 21,99 millones de Tether y superando los 7,72 millones de Circle, según datos de DefiLlama.

El consejero delegado Leonard presenta Aster Chain y más novedades

Leonard confirmó que la muy esperada Aster Chain se encuentra en fase de pruebas. La nueva blockchain promete finalización en fracciones de segundo, contratos perpetuos integrados, comisiones reducidas y privacidad mejorada.

INTEL: $ASTER CEO confirms Aster Chain is coming and in testing, featuring sub-second finality, native perp integration, low fees, and a token buyback program — Solid Intel 📡 (@solidintel_x) September 24, 2025

El directivo explicó que Aster Chain permitirá operaciones verificables sin revelar posiciones individuales, equilibrando transparencia y privacidad.

Cotización en Binance

Aster también mantiene conversaciones activas con Binance, el exchange líder mundial, sobre una posible cotización futura en la plataforma.

Aunque subrayó que el objetivo último no es únicamente cotizar en Binance, Leonard declaró: «La cotización en Binance forma parte de nuestros planes. No podemos revelar cuándo ocurrirá exactamente porque aún estamos negociando con el equipo de Binance».

Su visión pasa por convertir Aster en una influencia tan destacada en las finanzas descentralizadas como lo es Binance en el trading centralizado.

Conoce otras de las próximas criptomonedas en Binance

Recompra de tokens

Al abordar las preguntas de la comunidad sobre recompras de tokens durante la sesión AMA con CoinTelegraph, Leonard comentó que el equipo aún está ultimando los detalles, pero considera las recompras como la forma más directa de devolver valor a la comunidad.

Pidió paciencia, señalando que el DEX competidor Hyperliquid HYPE ha estado comprando agresivamente sus propios tokens HYPE. Se espera un anuncio oficial sobre recompras en las próximas semanas.

After listening to the @Cointelegraph interview with $Aster CEO @Leonard_Aster I can honestly say we are in such safe hands! Below is a snippet of what A LOT of holders have been wanting to hear BINANCE LISTING 👀 “There is a High chance that $Aster does get listed on Binance”… pic.twitter.com/q69nAcmolc — Cal (@CalDotFun) September 22, 2025

Análisis del precio de Aster: ¿qué dicen los indicadores?

ASTER tocó un nuevo máximo histórico en 2,34 dólares antes de retroceder ligeramente a 2,27 dólares, marcando una ganancia del 35% en las últimas 24 horas. El volumen de operaciones se disparó un 45% hasta los 3.050 millones de dólares.

En el gráfico de una hora, ASTER cotiza en la banda superior de Bollinger (2,32 dólares), señalando un fuerte impulso alcista. El RSI se sitúa en 68,34, cerca de la zona de sobrecompra, sugiriendo un posible enfriamiento a corto plazo.

El MACD muestra continuación alcista con la línea MACD por encima de la línea de señal, mientras que el Flujo de Dinero Chaikin (CMF) en 0,15 destaca entradas constantes de capital.

La resistencia inmediata se sitúa en 2,32 dólares. Una ruptura podría impulsar ASTER hacia los 2,50 y 2,70 dólares si el impulso continúa, convirtiendo potencialmente a ASTER en una de las principales criptomonedas para comprar en 2025.

Mientras tanto, el soporte se encuentra en la banda media de Bollinger, en torno a los 2,06 dólares. Si la presión vendedora se intensifica, sigue siendo posible una corrección más profunda hacia los 1,80 dólares.

Lee sobre criptomonedas con IA