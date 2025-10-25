Aster dispara un 15% con el lanzamiento de su campaña Rocket

Key Notes

El token ASTER registró una subida del 15% el 23 de octubre, elevándose desde los 0,97 dólares hasta un máximo intradía de 1,11 dólares.

Este movimiento llevó su capitalización de mercado por encima de los 2.200 millones de dólares, coincidiendo con el despliegue oficial de Rocket Launch, la campaña que la plataforma llevaba semanas preparando.

La iniciativa permite a los usuarios acceder a proyectos cripto en fase inicial antes de que lleguen a los grandes exchanges (como las preventas de criptomonedas). Según explicó la compañía en un hilo publicado en X, cada evento dentro de Rocket Launch cuenta con un fondo de recompensas compuesto por tokens ASTER y tokens nativos del proyecto participante. Los proyectos que se suman a la campaña aportan fondos y tokens propios, que Aster emplea para recomprar ASTER antes de fusionar ambos activos en un único fondo que luego reparte entre los operadores cualificados.

Para participar, los usuarios deben cumplir ciertos requisitos específicos de cada campaña: mantener el saldo necesario de ASTER tanto en cuentas al contado como en perpetuas, y alcanzar el volumen de negociación establecido en los pares compatibles. El equipo confirmó que los ganadores se repartirán recompensas por valor de 200.000 dólares en ASTER, lo que refuerza el compromiso de la comunidad y la actividad en el mercado.

Aster unveils Rocket Launch 🚀✨

Your gateway to early-stage crypto projects and trading rewards is here! Aster is proud to introduce Rocket Launch, designed to provide liquidity support for early-stage projects while giving users early access to emerging on-chain opportunities.… pic.twitter.com/cfkPYC1DtY — Aster (@Aster_DEX) October 23, 2025

El indulto a CZ añade presión compradora

El indulto presidencial de Donald Trump a Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, anunciado poco después del lanzamiento de Rocket Launch, intensificó la presión compradora sobre Aster. La noticia reactivó el optimismo en todo el mercado cripto, especialmente en proyectos vinculados al exchange, situando a Aster entre los tokens más comentados dentro del ecosistema BNB.

CZ lleva meses elogiando públicamente la infraestructura de Aster, destacando su avanzado sistema de enrutamiento de liquidez y su modelo híbrido de exchange descentralizado en varias publicaciones en X desde su lanzamiento en septiembre. Sus menciones públicas y su supuesta implicación como asesor han fortalecido la percepción del mercado sobre Aster como un DEX de nueva generación capaz de unir pools de liquidez centralizados y descentralizados.

Esta combinación —el estreno de Rocket Launch y el indulto a CZ— creó las condiciones perfectas para impulsar el precio. Aster recuperó su máximo de varias semanas por encima de 1,10 dólares y reafirmó la confianza de los inversores de cara al cuarto trimestre.

Ballenas detrás del movimiento

Los datos de mercado tras el anuncio del indulto revelaron una intensa participación de grandes inversores durante el repunte de Aster. Según cifras de Coinmarketcap, la subida del 15% del 23 de octubre vino acompañada de una caída del 5% en el volumen de negociación. Esto indica que el rally estuvo impulsado principalmente por grandes órdenes de compra de unos pocos participantes institucionales, más que por el ímpetu del público minorista.

Esta dinámica sugiere una acumulación selectiva por parte de las ballenas, que apostaron por Aster aprovechando el catalizador del lanzamiento de la campaña y el clima favorable generado tras el indulto. A pesar del menor volumen global, el movimiento alcista logró consolidarse, lo que refleja la confianza de estos actores de peso en el potencial del proyecto a medio plazo.

Artículo relacionado: conoce las criptomonedas con más futuro