Aster en llamas: BNB supera los 1.280 dólares, ¿y ahora qué?

BNB acaba de establecer un nuevo récord por encima de los 1.280 dólares. La actividad en cadena se dispara en paralelo, lo que da credibilidad al movimiento. Así pues, la dinámica ya no se limita únicamente al impulso del precio.

Actividad en cadena: BNB Chain supera a Solana

BNB Chain reivindica 58 millones de direcciones activas mensuales. Solana cuenta con 38,3 millones. Esta brecha confirma una tracción de usuarios robusta, incluso cuando el mercado sigue siendo volátil. En efecto, la subida de las cotizaciones viene acompañada de usos concretos en la cadena.

El empuje se alimenta especialmente de Aster, un exchange descentralizado (DEX) cuyo TVL habría aumentado más de un 500% hasta alcanzar los 2.400 millones de dólares. Además, una asociación con Chainlink prevé canalizar datos económicos oficiales estadounidenses en cadena.

Este tipo de anuncio atrae a desarrolladores, pero también a operadores en busca de señales fiables. Durante el pico, los volúmenes superaron la media diaria en una sola sesión, lo que refleja un interés más amplio.

Al mismo tiempo, BNB está batiendo al índice general del mercado, prácticamente estable en 24 horas. No obstante, el contexto macro sigue siendo singular. Los actores apuestan por una bajada de 25 puntos básicos de los tipos directores estadounidenses este mes. En consecuencia, los activos de riesgo, entre ellos las criptomonedas, se benefician de un ligero viento de cola.

Derivados: compresión de posiciones cortas en marcha, pero con cautela

En cuanto al precio, BNB ha encadenado nuevos máximos por encima de los 1.250 dólares, con un pico de 1.261,53 dólares antes de un modesto retroceso por debajo de ese umbral. Asimismo, los volúmenes han subido hasta unos 4.740 millones de dólares, cerca del rango alto constatado durante el año. Este nivel de actividad resulta coherente con una fase de descubrimiento de precio.

La progresión ha provocado aproximadamente 8,26 millones de dólares en liquidaciones vendedoras durante dos días. Según los mapas de liquidaciones, nuevas posiciones se alinean hasta los 1.300 dólares. Si la tendencia se prolonga, puede producirse una ruptura con relativamente poca resistencia. Sin embargo, subsiste un bolsillo importante de liquidez cerca de los 1.185 dólares. En caso de retroceso, esta zona serviría como prueba para la fortaleza del movimiento.

En los productos derivados, el interés abierto ha alcanzado los 1.800 millones de dólares, aproximadamente un 63% en posiciones largas. En Hyperliquid, más del 71% de las ballenas permanecen compradas. Como consecuencia, el mercado sigue siendo vulnerable a una nueva compresión de posiciones cortas si los vendedores persisten. No obstante, un posicionamiento tan asimétrico también puede amplificar la caída si surge un catalizador negativo.

En resumen, el sobresaliente comportamiento de BNB combina tracción en cadena, anuncios de asociaciones y presión sobre los vendedores. Si las liquidaciones continúan por encima de los 1.250 dólares, un traspaso neto de los 1.300 dólares se vuelve creíble. Sin embargo, un retorno hacia los 1.185 dólares no pondría necesariamente en cuestión la tendencia.

