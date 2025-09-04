AVAX busca el despegue mientras Avalanche C-Chain alcanza un hito clave

La cadena C constituye una de las tres cadenas inteligentes de contratos de Avalanche, junto a la cadena X, que gestiona las transferencias de activos, y la cadena P, encargada de los validadores y el staking. En conjunto, estas cadenas facilitan el funcionamiento eficiente de las operaciones en Avalanche, desde el soporte de una amplia gama de aplicaciones hasta el mantenimiento de la seguridad de la red.

El logro de los 35,8 millones de transacciones refleja la creciente actividad en esta plataforma de contratos inteligentes. La cadena C está específicamente optimizada para contratos inteligentes compatibles con Ethereum, centrándose en facilitar transacciones rápidas y económicas para aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi), proyectos de tokens no fungibles (NFT) y otras aplicaciones descentralizadas.

Este incremento de actividad ha tenido un impacto positivo en el precio de AVAX, la criptomoneda nativa de la blockchain de Avalanche. Con más usuarios interactuando con contratos inteligentes, plataformas DeFi y proyectos NFT, se espera que aumente la demanda de AVAX, ya que el token es necesario para pagar las comisiones de red y participar en el staking.

Perspectivas alcistas para AVAX

En el momento de redactar estas líneas, el precio de AVAX se situaba en 25,10 dólares, lo que representa un avance del 4,83% en las últimas 24 horas. Su volumen de negociación diario alcanza los 877,01 millones de dólares, con un incremento del 26,73%, y su capitalización bursátil ha superado los 10.580 millones de dólares, posicionándola como la decimoséptima criptomoneda por esta métrica.

Gradualmente, AVAX se acerca al nivel de resistencia y, si logra romperlo con volumen sólido y continuidad, se espera que se dirija hacia el próximo objetivo alcista en torno a los 33 dólares.

La aprobación del ETF de AVAX de Grayscale, que fue presentado en marzo, también podría impulsar el precio de AVAX, probablemente empujándolo hacia el siguiente objetivo alcista. Los analistas técnicos observan con atención los patrones de ruptura que podrían confirmar una tendencia alcista más sólida.

El ecosistema Avalanche gana tracción

La actividad récord en la cadena C no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de un crecimiento más amplio del ecosistema Avalanche. Las aplicaciones DeFi han experimentado un notable repunte en términos de valor total bloqueado, mientras que los proyectos NFT han encontrado en Avalanche una alternativa atractiva debido a sus bajas comisiones y alta velocidad de transacción.

La arquitectura única de tres cadenas de Avalanche permite una especialización que mejora la eficiencia general de la red. Mientras la cadena X se centra en las transferencias de activos y la cadena P gestiona la infraestructura de consenso, la cadena C puede dedicarse plenamente a ejecutar contratos inteligentes complejos sin comprometer el rendimiento.

Los desarrolladores han mostrado un interés creciente por construir sobre Avalanche, atraídos por su compatibilidad con Ethereum y sus capacidades de escalabilidad. Este interés se traduce en un mayor número de proyectos lanzados en la plataforma, lo que a su vez genera más transacciones y mayor demanda de AVAX para el pago de comisiones.

