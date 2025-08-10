Key Notes

El Salvador podría lanzar bancos Bitcoin tras las señales crípticas de su Oficina Nacional de Bitcoin, requiriendo un capital de 50 millones de dólares.

La nación posee ahora 6.263 BTC con un valor superior a 730 millones de dólares y beneficios no realizados que superan los 228 millones en máximos históricos.

La preventa de Best Wallet alcanza los 14 millones de dólares en medio de la creciente demanda de soluciones de infraestructura Bitcoin en mercados emergentes.

Una enigmática publicación de la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador (ONBTC) ha indicado que el inversor soberano en Bitcoin podría estar preparándose para lanzar sus primeros bancos Bitcoin. Aunque no se revelaron detalles estructurales ni cronogramas de lanzamiento, el desarrollo se alinea con el impulso continuado del país para profundizar la integración de Bitcoin en su sistema financiero.

Esta medida sigue a una propuesta respaldada por el Gobierno para crear un banco de inversión privado que opere tanto en Bitcoin como en dólares estadounidenses, requiriendo un mínimo de 50 millones de dólares en capital.

Esto encaja en la estrategia más amplia de El Salvador para expandir la adopción cripto desde que convirtió Bitcoin en moneda de curso legal en 2021. Esto incluye construir reservas de BTC, atraer inversión en minería cripto y flexibilizar las regulaciones para bancos privados que gestionen activos digitales.

Las tenencias de Bitcoin y la estrategia de rentabilidad fortalecen la posición fiscal

Los datos en cadena de NayibTracker muestran que El Salvador posee ahora 6.263 BTC, valorados por encima de 730 millones de dólares a los precios actuales del mercado. A pesar del escepticismo de prestamistas internacionales como el FMI, las tenencias de BTC de El Salvador constituyen ahora un activo fiscal significativo.

La administración del presidente Nayib Bukele continúa acumulando BTC de forma indirecta a través de la minería y los ingresos vinculados al turismo en lugar de grandes compras en el mercado. Este enfoque de acumulación gradual reduce la exposición a la volatilidad de precios mientras permite al país capitalizar ganancias a largo plazo.

En el momento de redacción, con Bitcoin cotizando justo por encima de los 117.000 dólares, los beneficios no realizados de la nación superaron los 228 millones de dólares, su máximo histórico.

La demanda de infraestructura Bitcoin impulsa Best Wallet hasta los 14 millones

El impulso de El Salvador hacia la infraestructura bancaria Bitcoin pone de relieve la creciente necesidad de soluciones integrales de monederos cripto. Best Wallet (BEST) ha capitalizado esta tendencia, con su preventa superando los 14 millones de dólares mientras instituciones y usuarios particulares buscan herramientas avanzadas de gestión de Bitcoin.

La sincronización se alinea con la evolución financiera de El Salvador, donde los bancos Bitcoin requerirán infraestructura de monederos sofisticada para atender tanto a clientes institucionales como particulares. Las características de Best Wallet —incluyendo acceso prioritario a listados de proyectos, comisiones de transacción reducidas y recompensas de staking de alto rendimiento— la posicionan para apoyar la economía Bitcoin en expansión que El Salvador está pionerando.

