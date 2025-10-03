BBVA lanzará operaciones cripto minoristas en Singapur: los detalles

Key Notes

BBVA es actualmente el primer banco de EMEA en adoptar la infraestructura de operaciones cripto de SGX FX.

Está impulsando servicios de negociación cripto de Bitcoin y Ethereum para clientes minoristas.

BBVA cuenta con alianzas previas con Ripple y Binance.

El gigante financiero europeo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha firmado una asociación estratégica con SGX FX en Singapur para lanzar operaciones de day trading de criptomonedas.

Esto significa que los clientes minoristas tendrán acceso ilimitado a los principales activos digitales como Bitcoin (BTC, 120.049 dólares) y Ethereum (ETH, 4.442 dólares) a través de las plataformas existentes de BBVA.

BBVA, primer banco de EMEA con la infraestructura de operaciones cripto de SGX FX

El banco español BBVA se ha asociado con SGX FX de Singapur con el objetivo de ofrecer a sus clientes minoristas acceso para negociar activos digitales directamente a través de sus plataformas. El 2 de octubre, la compañía comunicó que es el primer banco de EMEA en adoptar la infraestructura de operaciones cripto de SGX FX.

Dado que ofrece negociación ininterrumpida de BTC y ETH las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cabe destacar que BBVA mantendría el mismo marco que utiliza para las divisas.

SGX lleva varios años en el espacio cripto, pero se volvió más activo a principios de este año cuando una ola mundial de iniciativas favorables a las criptomonedas alcanzó varias jurisdicciones. En el primer trimestre de 2025, anunció planes para introducir contratos de futuros de Bitcoin sin vencimiento en la segunda mitad del año.

Estos fueron diseñados exclusivamente para inversores institucionales y profesionales, excluyendo a los operadores minoristas. Este reciente acuerdo con BBVA marca una expansión adicional del papel de SGX en el ecosistema de activos digitales.

BBVA acumula múltiples colaboraciones en la industria cripto

Para BBVA, este es un terreno al que se ha acostumbrado. El proveedor español de servicios financieros es un pionero notable entre los bancos en la adopción de criptomonedas.

En agosto de 2025, BBVA colaboró con Binance para explorar soluciones de custodia cripto. El acuerdo fue bastante significativo para el exchange de criptomonedas, ya que marcó un esfuerzo hacia la restauración de la confianza en los servicios cripto centralizados. Esto se volvió necesario después de incidentes importantes como el colapso de FTX. En aquel momento, Binance también se encontraba envuelto en sus propios obstáculos regulatorios.

Unas semanas más tarde, Ripple Labs Inc., con sede en San Francisco, cerró una alianza con BBVA para proporcionar su servicio de custodia de activos digitales ante la creciente demanda de criptomonedas. Con la aprobación regulatoria de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, los clientes del banco ya pueden comprar, vender y mantener criptomonedas dentro de su entorno bancario digital existente.

