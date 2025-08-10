BBVA se alía con el gigante cripto Binance para ofrecer servicios de custodia

Key Notes

BBVA colabora con Binance para ofrecer servicios regulados de custodia cripto.

Los fondos de los clientes se mantienen en bonos del Tesoro estadounidense para reducir el riesgo de contraparte.

BBVA amplía sus servicios cripto ante la creciente demanda minorista.

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ha forjado recientemente una alianza con el gigante bancario español BBVA para explorar soluciones de custodia cripto destinadas a sus clientes.

Fuentes conocedoras del asunto han revelado al Financial Times que esta iniciativa busca recuperar la confianza en los servicios cripto centralizados, tras episodios tan sonados como el colapso de FTX y los propios obstáculos regulatorios que ha enfrentado Binance.

Binance estrecha lazos con el banco español BBVA para la custodia cripto

Dos fuentes familiarizadas con el tema han confirmado que BBVA, la tercera entidad bancaria más grande de España, está proporcionando servicios de custodia a un reducido número de usuarios de Binance.

Además, ofrecen mayor seguridad mediante garantías respaldadas por el banco. El mes pasado, en julio, BBVA puso en marcha servicios de negociación y custodia de ETF de Bitcoin para su clientela.

Mientras las finanzas tradicionales ofrecen soluciones de custodia más seguras y reguladas, la iniciativa de Binance podría funcionar como un puente entre los inversores institucionales y el ecosistema cripto más amplio, según ha informado el Financial Times.

Con esta asociación, Binance también pretende consolidar su posición en el sector cripto de la Unión Europea.

Una fuente ha señalado que el banco español cuenta con un «reconocimiento de marca» más sólido en comparación con los socios actuales de Binance.

«Si mencionas BBVA, la gente lo ve inmediatamente como una garantía para la debida diligencia», ha comentado esta persona.

Según las fuentes citadas por el Financial Times, el acuerdo de custodia entre Binance y BBVA implica mantener los fondos de los clientes en bonos del Tesoro estadounidense dentro del banco español.

Binance acepta después estos activos como margen para operar en su plataforma, reduciendo así el riesgo de contraparte.

Los bancos se adaptan al universo cripto

Con la evolución del panorama regulatorio de las criptomonedas, los actores bancarios tradicionales se están familiarizando con la tenencia y el comercio de activos digitales.

Debido a la postura favorable hacia las cripto de la administración Trump, el sentimiento cripto está creciendo entre los jugadores tradicionales.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha acogido favorablemente una propuesta de orden ejecutiva de la Casa Blanca destinada a desalentar a los bancos de adoptar políticas anti-cripto.

La directiva que se está considerando impondría sanciones más estrictas a los bancos que muestren sesgo contra empresas relacionadas con criptomonedas.

Otra fuente familiarizada con el acuerdo ha apuntado que las casas de intercambio de activos digitales como Binance reconocen la preferencia de los operadores por utilizar terceros para asegurar garantías en instituciones de confianza.

BBVA, por su parte, ha estado ampliando su oferta cripto en respuesta a lo que describe como una demanda creciente de clientes particulares. El gigante bancario español también ha aconsejado a sus clientes invertir cerca del 7% de su cartera en activos cripto.