BEST llega a MEXC: ICO cierra en 48 horas

MEXC anunció el martes la incorporación de Best Wallet a su plataforma de negociación, convirtiéndose en uno de los exchanges más importantes en listar este token durante 2025. La plataforma ocupa el noveno puesto mundial entre los exchanges centralizados, con un volumen diario superior a 3.000 millones de dólares. Su respaldo podría resultar determinante cuando BEST comience a negociarse en el mercado al contado.

Aunque MEXC no ha revelado la fecha exacta del lanzamiento oficial, ya ha dado un paso significativo. El exchange ha incluido BEST en su tablero de negociación previa al mercado, permitiendo a los inversores operar antes de que el token llegue a los libros de órdenes públicos.

Esta fase previa arrancó el 25 de noviembre a las 09:00 UTC y se mantendrá abierta hasta el 28 de noviembre a las 12:00 UTC. La liquidación de operaciones está prevista para las 16:00 UTC de ese mismo día, con la negociación al contado programada para fechas próximas aún por confirmar.

Acceso anticipado reservado a proyectos selectos

MEXC no concede acceso al mercado previo de forma indiscriminada. Este privilegio se reserva para proyectos posicionados para generar liquidez inmediata y descubrimiento rápido de precios. Otorgar esta plaza a BEST constituye una señal clara de que el exchange anticipa tracción desde el primer momento.

Con apenas 48 horas restantes en la oferta inicial de Best Wallet, la aprobación del mercado previo de MEXC llega en un momento crucial. Está atrayendo compradores de última hora que no acumularon suficientes tokens anteriormente y ahora interpretan la cotización en MEXC como validación directa del proyecto.

El movimiento también indica que los grandes exchanges esperan un rendimiento sólido por delante, una señal alentadora sobre cómo podría desarrollarse el debut bursátil de BEST cuando arranque la negociación al contado completa.

Factores que convencieron a MEXC

La inclusión de Best Wallet en el mercado previo de MEXC responde a varios aspectos diferenciadores. Primero, la aplicación se ha consolidado como una de las más dinámicas del ecosistema Web3 durante 2025, superando los 500.000 usuarios con una tasa mensual de actividad del 50%.

Segundo, su paquete de funcionalidades va mucho más allá del simple almacenamiento. Best Wallet procesa transacciones a precios altamente competitivos mediante enrutamiento de liquidez a través de 330 exchanges descentralizados y 30 puentes entre cadenas. Admite la incorporación fluida de dinero fiduciario en más de 100 divisas e integra ya analíticas de mercado en tiempo real, compatibilidad multicadena y estándares de seguridad no custodiales comparables a las carteras físicas.

Tercero, la hoja de ruta continúa expandiéndose agresivamente. Las actualizaciones previstas incluyen inversión automatizada mediante promedio de costes, transacciones sin necesidad de tokens para comisiones, protección antifraude avanzada, blindaje contra extracción de valor máximo, un agregador de staking y la Best Card para pagos en el mundo físico. Todas estas características otorgan a BEST una utilidad creciente dentro de un ecosistema en expansión.

The $BEST token claim officially goes live on Friday, November 28th at 12PM UTC. 🔥 Make sure you’re prepared ahead of launch. ⚔️ We’ll be posting a full thread soon with clear steps to claim your tokens securely in Best Wallet. Download the app! 📲 https://t.co/UtmAvtPVno pic.twitter.com/4Gd2iMJ3L1 — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 19, 2025

Finalmente, los exchanges observan lo mismo que los inversores particulares: BEST incorpora demanda transaccional real en su diseño. Cada nueva funcionalidad amplifica su uso, creando una velocidad de circulación orgánica no impulsada por especulación pura. Precisamente el tipo de fundamentos que una plataforma como MEXC busca al seleccionar proyectos para acceso anticipado.

Funcionamiento del mercado previo

Los participantes interesados en unirse al mercado previo de MEXC pueden colocar órdenes de compra o venta a precios negociados, permitiéndoles asegurar posiciones antes de que comience una liquidez más amplia y el descubrimiento público de precios.

Los usuarios pueden actuar como creadores de mercado, estableciendo su precio preferido y esperando coincidencias, o como tomadores, completando instantáneamente órdenes ya existentes en el libro. Para garantizar una liquidación fluida, tanto compradores como vendedores bloquean temporalmente garantías en sus cuentas al contado de MEXC. Cuando se abre la liquidación, el vendedor entrega los tokens y el colateral del comprador se utiliza automáticamente como pago.

Participar resulta sencillo: basta con iniciar sesión en MEXC, navegar hasta la sección de negociación previa al mercado y colocar una orden directamente desde la cuenta al contado. Esto ofrece a los primeros partidarios una oportunidad estratégica de asegurar BEST antes de que la demanda más amplia del mercado comience a moldear su precio.

Últimas horas de preventa

Con solo 48 horas restantes en la oferta inicial, esta es la ventana final para que los usuarios adquieran BEST a precios de preventa antes de que la cotización en exchange lo lleve al mercado abierto. El precio actual se sitúa en 0,026005 dólares por token.

Para obtener BEST, simplemente hay que visitar el sitio web de preventa de Best Wallet o comprar directamente en la aplicación usando tarjeta bancaria, ETH o USDT. La aplicación Best Wallet ya está disponible en Google Play y Apple App Store.