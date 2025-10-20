Key Notes

El 19 de octubre, Binance Wallet publicó un comunicado en X alertando a los usuarios sobre el cierre de más de 600 carteras por hacer un uso inadecuado de Binance Alpha, una plataforma de descubrimiento de tokens diseñada para proporcionar acceso anticipado a proyectos criptográficos prometedores.

Binance también animó a la comunidad a participar, ofreciendo una recompensa de hasta el 50% de los fondos recuperados de cualquier cuenta fraudulenta denunciada.

Aunque el precio de BNB reaccionó inicialmente de forma negativa, el sentimiento se recuperó con rapidez, alineándose con otras altcoins de capa 1 (L1) rivales, ya que Solana (SOL), Ripple (XRP) y Tron (TRX) registraron subidas del 2% al 3% respectivamente durante la jornada dominical.

La noticia llega después de las liquidaciones por valor de 1.200 millones de dólares que sacudieron el mercado el viernes, desencadenando una venta masiva temporal en las principales altcoins. A medida que el volumen de negociación del fin de semana se normalizó, BNB reflejó la recuperación generalizada del sector, acercándose a los 1.120 dólares en el momento de escribir estas líneas.

Dear User, In-line with our commitment to protect our users and provide a fair platform, last week we banned over 600 accounts that had misused Binance Alpha by fraudulently using automated tools (e.g. “bot farms”). We are enhancing our user feedback mechanism, and we… pic.twitter.com/97osYbmVqD — Binance Wallet (@BinanceWallet) October 19, 2025

Previsión del precio de BNB: ¿formará un triple techo por encima de los 1.350 dólares?

El precio de BNB ha mostrado una notable resistencia tras la corrección generalizada de la semana pasada, formando un posible patrón de triple techo cerca de los 1.350 dólares. El gráfico muestra un claro patrón de doble techo en 1.358 y 1.375 dólares, donde los anteriores repuntes del 7 y 13 de octubre fracasaron.

Las Bandas de Bollinger (20, 2) muestran actualmente el soporte de la banda media alrededor de los 1.167 dólares, con la banda superior situada cerca de los 1.346,9 dólares.

Los puntos del SAR Parabólico se sitúan por debajo de la acción del precio actual en torno a los 930,9 dólares, lo que sugiere que los alcistas mantienen un control firme. Sin embargo, la volatilidad sigue siendo elevada tras el desplome repentino de la semana pasada, como indican los canales de Bollinger ensanchados.

En cuanto a los indicadores de impulso, el MACD (12, 26, cierre) muestra un leve cruce alcista en formación, con la línea MACD en 28,9 subiendo hacia la línea de señal en 51,8. Esta configuración sugiere una fase temprana de recuperación del impulso, aunque todavía sin confirmar.

Mientras tanto, el BBP (13) permanece negativo en -109,7, señalando que los alcistas aún se enfrentan a una fuerte resistencia superior.

Para confirmar la tendencia, los alcistas necesitan impulsar el precio por encima de los 1.350 dólares y cerrar por encima de los 1.360 para validar una ruptura. Tal movimiento podría abrir la puerta a un repunte pronunciado hacia los 1.500 dólares, coincidiendo con el canal de tendencia ascendente previo de finales de septiembre.

Por el lado negativo, el fracaso en mantener el soporte en los 1.060 dólares invalidaría la configuración alcista y expondría el nivel de los 950 dólares.

Las medidas antibots de Binance podrían estabilizar la confianza de los inversores, ofreciendo a BNB un nuevo potencial alcista si el impulso comprador regresa en los próximos días.

