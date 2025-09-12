Binance incluye pump.fun en su listado y el precio de PUMP reacciona al alza

El principal exchange de criptomonedas Binance ha anunciado la inclusión del token nativo de pump.fun, la plataforma de lanzamiento de meme coins de Solana, aunque con una etiqueta de precaución que advierte a los usuarios sobre su naturaleza especulativa. La medida ha provocado una reacción inmediata en el precio del token PUMP, que ha experimentado una subida cercana al 5%.

La decisión de Binance refleja el creciente interés institucional por los proyectos construidos sobre Solana, consolidando la posición del ecosistema como una alternativa sólida a Ethereum para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas y tokens experimentales.

Detalles del listado y medidas de precaución

Según el comunicado oficial, pump.fun comenzó a cotizar en Binance el 11 de septiembre de 2025 a las 12:30 UTC, con los pares comerciales PUMP/USDT y PUMP/TRY disponibles para los usuarios. La tarifa de listado se estableció en 0 BNB, mientras que los depósitos se habilitaron exactamente 30 minutos antes del inicio de las operaciones.

La etiqueta «seed» que Binance ha colocado en el listado de pump.fun señala que el token se encuentra aún en las primeras fases de desarrollo. Esta clasificación alerta a los operadores sobre la mayor volatilidad y los riesgos potenciales asociados con estas criptomonedas emergentes.

Tokens como Toncoin, Ordinals, NEIRO, TURBO y Baby Doge Coin también llevaron esta etiqueta de precaución cuando fueron incluidos por primera vez en la plataforma de Binance, lo que demuestra que se trata de un protocolo estándar para proyectos en fase inicial.

Reacción positiva del mercado

Tras conocerse la noticia del listado, el precio de PUMP, que había permanecido prácticamente estable durante gran parte de agosto, registró un incremento de casi el 5% en su valor de mercado. Actualmente, PUMP cotiza a 0,005639 dólares, lo que representa un repunte del 4,78% en las últimas 24 horas.

Su capitalización de mercado ha superado los 1.990 millones de dólares, mientras que el volumen de negociación en 24 horas ha aumentado un 65,97%, alcanzando los 570,68 millones de dólares. Esta cifra refleja un mayor compromiso por parte de los operadores y una creciente confianza en el proyecto.

Binance también ha habilitado las Órdenes Algorítmicas Spot para los pares mencionados tras el listado, mientras que las funciones de Trading Bots y Spot Copy Trading se activarán 24 horas después de que el token esté disponible en el mercado spot.

