Binance.US lanzará operaciones con tokens de la familia Trump

Senadores demócratas han presentado una resolución criticando el indulto presidencial como un acto de corrupción vinculado a intereses comerciales de la familia Trump.

La inversión en la stablecoin implicó un acuerdo de 2.000 millones de dólares respaldado por EAU que conecta Binance con la plataforma cripto de la familia Trump.

Los valores de los tokens subieron más del 20% tras el indulto, generando preocupaciones sobre conflictos de interés en la regulación de criptomonedas.

El listado llega en un momento en que legisladores demócratas presentan una resolución para condenar el indulto presidencial concedido por Trump a Changpeng Zhao, fundador de Binance. El presidente otorgó el perdón el 23 de octubre.

Los legisladores denuncian el indulto

Los senadores Elizabeth Warren y Adam Schiff anunciaron el 27 de octubre una resolución para reprobar el indulto. Los parlamentarios han enmarcado la decisión como un acto de corrupción vinculado a las relaciones comerciales entre Binance y los negocios cripto de la familia Trump.

Deposits for $USD1 are now open on @BinanceUS! Trading on the USD1/USDT pair will begin on Oct 29 at 7 a.m. EDT. USD1 is a U.S. dollar-pegged stablecoin issued by @worldlibertyfi and fully backed by regulated reserves including U.S. Treasuries. — Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) October 28, 2025

Zhao se declaró culpable en 2023 de no mantener un sistema adecuado contra el blanqueo de capitales en Binance. El exchange no bloqueó transacciones con Hamás y Al Qaeda, según documentos judiciales. El representante Ro Khanna presentó por su parte una legislación separada el 27 de octubre para prohibir al presidente, sus familiares y el Congreso operar con criptomonedas o acciones.

Conexiones financieras bajo escrutinio

Los legisladores han citado en sus declaraciones los vínculos financieros entre Binance y World Liberty Financial. La stablecoin USD1 de World Liberty sirvió como vehículo para una inversión de 2.000 millones de dólares en Binance por parte de una firma respaldada por Emiratos Árabes Unidos, según Decrypt. Khanna ha alegado que Zhao estaba «financiando la stablecoin de criptomonedas de Donald Trump» a cambio del indulto.

El token WLFI experimentó brevemente una subida superior al 20,72% tras el anuncio del indulto. World Liberty Financial lanzó el token el 1 de septiembre de 2025, generando hasta 5.000 millones de dólares en riqueza sobre el papel para la familia Trump en su primer día de cotización. El token ha mostrado volatilidad, incluyendo caídas de precio tras la quema de 47 millones de tokens por parte de World Liberty Financial y las ventas del tesoro de WLFI a Hut8.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca defendió el indulto como el fin de la «persecución políticamente motivada» de la administración Biden contra innovadores del sector cripto. Es improbable que la resolución de Warren y Schiff prospere en el Senado, controlado por los republicanos.

World Liberty Financial es una plataforma cripto dirigida por los hijos del presidente Donald Trump, Donald Jr. y Eric.

