Bitcoin lateraliza en $65.000, pero Bitcoin Hyper supera los $32,8M en preventa

Bitcoin se ha consolidado en un rango estrecho cerca de los $65.000 mientras los inversores aguardan la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal bajo su nuevo presidente, Kevin Warsh. Aunque el mercado ya ha descontado que no habrá cambios inmediatos en los tipos de interés, la combinación de un nuevo liderazgo en el banco central y las persistentes dudas sobre la inflación mantiene a los operadores cautelosos a la hora de impulsar los precios al alza en el corto plazo.

Aun así, el flujo de capital inteligente no se detiene hacia proyectos vinculados a Bitcoin que buscan expandir la utilidad real de la red. Un claro ejemplo es la preventa de Bitcoin Hyper (HYPER), que ya ha superado los $32,8 millones recaudados, demostrando que la demanda de soluciones de escalabilidad prácticas —como su próxima Layer 2 de Bitcoin— sigue siendo sumamente sólida a pesar de la pausa en los precios spot.

Este contraste entre la cautela macroeconómica a corto plazo y el interés sostenido en la infraestructura enfocada en BTC revela claramente dónde se concentra la verdadera convicción de los inversores en este momento.

Bitcoin mantiene su rango mientras Kevin Warsh preside su primera reunión de la FOMC

La reunión de esta semana del Comité Federal de Mercado Abierto marca el debut de Kevin Warsh como presidente tras suceder a Jerome Powell en mayo. Se espera que los miembros de la FOMC mantengan los tipos de interés de referencia sin cambios en el rango del 3,50-3,75%, por lo que la atención se centra en las proyecciones económicas actualizadas, el famoso «dot plot» de la Fed y el tono que adopte Warsh frente a una inflación que ronda el 4,2% interanual debido a las presiones de los precios de la energía.

Warsh ha sugerido anteriormente su preferencia por ofrecer menos «forward guidance» (orientación futura) por parte de la Fed, una postura que podría traducirse en comunicados más breves y menos previsiones detalladas sobre la trayectoria de los tipos de interés de lo que el mercado acostumbra.

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En el plano técnico, analistas como Daan Crypto señalan que la liquidez se ha desplazado notablemente al alza tras barrer los mínimos anteriores cerca de los $60.000. La zona de los $68.000 se perfila como el nivel clave a corto plazo una vez superado el evento macroeconómico, con zonas de liquidez adicionales visibles en los $74.000 y $78.000 en marcos temporales más amplios.

$BTC It is clear where the liquidity sits in this area. A lot was taken out on the way down below $60K, but with that February low swept, the biggest levels are now above. $68K is the biggest one to watch in the short term. Below, there's a decent area at $60K but nothing… pic.twitter.com/bAT0t2aNbM — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) June 17, 2026

Esta cautelosa acción del precio refleja la postura general de «esperar y ver» del mercado. Una vez que se publiquen el comunicado de tipos de interés de la FOMC y la posterior rueda de prensa, cualquier cambio en la trayectoria proyectada de las tasas o en el estilo de comunicación podría alterar rápidamente el panorama de liquidez por encima de los $65.000.

Mientras los eventos macroeconómicos dominan los titulares, el desarrollo tecnológico vinculado a la red principal de Bitcoin continúa sin pausa, y un proyecto que está logrando avances tangibles en este frente es Bitcoin Hyper.

La preventa de Bitcoin Hyper supera los $32 millones mientras avanza el desarrollo de su Layer 2

Bitcoin Hyper (HYPER) está desarrollando una red de Capa 2 (Layer 2) que se ejecuta sobre la Solana Virtual Machine (SVM) para ofrecer transacciones de BTC más rápidas y económicas, liquidando directamente en la capa base. Su arquitectura utiliza un puente canónico verificado mediante un programa de retransmisión de Bitcoin, empleando pruebas de conocimiento cero (zero-knowledge proofs) para procesar liquidaciones por lotes y compromisos de estado en la Capa 1 de Bitcoin.

Esta infraestructura busca garantizar una finalidad casi instantánea en las transferencias, además de habilitar opciones de staking y aplicaciones DeFi que antes resultaban complejas de ejecutar directamente sobre la red de Bitcoin.

La preventa ya ha recaudado $32,8 millones hasta la fecha, y el token HYPER se encuentra disponible actualmente a un precio de $0,0136817. En cuanto a su sólida tokenomics, las asignaciones de tokens destinan un 30% al desarrollo continuo, un 25% a la tesorería, un 20% a marketing, un 15% a recompensas y un 10% a listados en exchanges. Esta distribución garantiza el respaldo financiero para seguir optimizando el puente, la capa de ejecución y las herramientas necesarias para su adopción real tras el evento de generación de tokens (TGE).

El momento de esta ronda de financiación coincide con la actual pausa en los precios spot de Bitcoin, lo que sugiere que los inversores estratégicos están separando la incertidumbre macro a corto plazo de las apuestas de valor a largo plazo en infraestructura clave, la cual promete hacer que Bitcoin sea mucho más funcional para pagos cotidianos, trading y generación de rendimientos.

Cómo participar en la preventa de HYPER antes de que finalice la ronda actual

Los inversores interesados en asegurar su posición pueden dirigirse directamente al sitio web oficial de Bitcoin Hyper, conectar una billetera compatible y completar su compra durante esta fase activa de preventa. No se requiere un monto mínimo de inversión ni procesos de verificación KYC.

Los tokens HYPER también se pueden adquirir directamente dentro de la aplicación Best Wallet, disponible para descarga gratuita en la Apple App Store y Google Play. Ya sea que decidas comprar HYPER a través de Best Wallet o del sitio web oficial, la preventa admite ETH, USDT, USDC, BNB y SOL para intercambios directos. También existen opciones de pago con tarjeta de crédito y débito para quienes prefieran pasarelas de dinero fiat, y los titulares de HYPER pueden poner a trabajar sus tokens de inmediato con un atractivo staking del 36% de APY.

Al precio actual de preventa de $0,0136817 por HYPER, esta atractiva combinación de bajo punto de entrada y rendimiento por staking ofrece a los compradores tempranos una vía clara para acumular exposición antes del lanzamiento de la red principal (mainnet) previsto para el tercer trimestre. Como con cualquier activo en fase temprana, es fundamental gestionar el riesgo de forma prudente ante la volatilidad inherente del sector.

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