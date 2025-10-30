Bitcoin a la defensiva antes de una serie de catalizadores clave

Key Notes

Tras tocar los 116.400 dólares, Bitcoin corrige hacia 112.000 dólares mientras el mercado adopta cautela antes de una serie de catalizadores importantes.

La reunión de la Fed del miércoles y los resultados de los "Siete Magníficos" marcarán la jornada, seguidos del encuentro Trump-Xi el jueves.

El análisis técnico muestra a Bitcoin atrapado entre soportes y resistencias clave, con 114.500 y 112.000 dólares como niveles decisivos.

Tras alcanzar un máximo de 116.400 dólares el lunes por la mañana, en la continuidad del rally del fin de semana pasado, Bitcoin ha comenzado a corregir, volviendo este miércoles por la mañana al nivel de los 112.000 dólares.

El mercado cripto parece jugar la baza de la prudencia mientras arranca hoy una impresionante sucesión de acontecimientos clave que podrían marcar un punto de inflexión importante para los mercados globales.

Prepárense para una impresionante serie de eventos decisivos para Bitcoin y los mercados mundiales

En lo que respecta a la jornada de este miércoles, la reunión de la Reserva Federal centrará toda la atención, con una bajada de tipos ampliamente anticipada, lo que hace que la reacción del mercado dependa sobre todo de los comentarios del banco central y de su presidente. Para que el BTC retome su ascenso, sería necesario que la Fed envíe señales claras a favor de una nueva reducción de tipos para la próxima reunión del FOMC (el 10 de diciembre).

Ahora bien, dado que la mayoría de las publicaciones de estadísticas han sido aplazadas por el cierre del gobierno, la Fed navega sin visibilidad, y podría dudar en comprometerse demasiado firmemente en ese sentido, para no arriesgarse a hacer caer los mercados si los datos, una vez publicados, la incitan finalmente a posponer la bajada de tipos.

Este miércoles estará marcado igualmente por la publicación de los resultados trimestrales de algunas de las mayores empresas del mundo, incluidas Microsoft, Alphabet y Meta Platforms, que forman parte del famoso grupo de los «Siete Magníficos» cuya tendencia impacta al conjunto del mercado.

Después, apenas digeridos estos acontecimientos clave, la atención de los inversores de Bitcoin se dirigirá el jueves hacia el encuentro entre los presidentes estadounidense y chino, Trump y Xi. Habiéndose alcanzado ya un acuerdo marco entre los negociadores de ambos países, este encuentro no debería ser más que una formalidad, y declaraciones positivas deberían derivarse de él, con un impacto favorable para Bitcoin y sus homólogos como resultado. Por último, otros dos Magníficos, Apple y Amazon, desvelarán también sus actualizaciones trimestrales mañana.

Ante semejante sucesión de riesgos importantes, la prudencia que tiñe la evolución de Bitcoin estos últimos días parece comprensible. No obstante, esto también podría brindar la ocasión de posicionarse a buen precio de cara a una reanudación del rally, si estos catalizadores resultan positivos.

El BTC/USD sin dirección clara, vigilen estos niveles en busca de señales

Desde un punto de vista gráfico, el contexto no invita por el momento a comprometerse ni en un sentido ni en otro en el gráfico diario, encontrándose Bitcoin atrapado entre importantes soportes y resistencias.

Al alza, encontramos la zona de 114.500 dólares, donde se sitúan las medias móviles de 50 y 100 días, antes de la zona de 116.000 dólares (picos del 13 de octubre y de esta semana). Más arriba, el sesgo se volverá más positivo, con 118.000, 120.000 dólares y el récord de 126.300 dólares como siguientes objetivos.

En caso de caída, 112.000 dólares será el primer soporte a tener en cuenta, antes del umbral redondo de 110.000 dólares, cercano a la media móvil de 200 días. Por debajo de este nivel, consideraremos que los vendedores dominan, con el riesgo de una caída hacia los próximos soportes en 107.000, 103.500 dólares (mínimo del 17 de octubre), y 100.000 dólares.

