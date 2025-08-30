Bitcoin al millón de dólares: la predicción del hijo de Trump

Eric Trump, hijo del presidente estadounidense Donald Trump, aprovechó su participación en la conferencia Bitcoin Asia de Hong Kong para reafirmar una convicción que viene defendiendo desde hace meses: el bitcóin alcanzará algún día la cifra simbólica del millón de dólares por unidad.

Ante una audiencia compuesta por inversores y entusiastas del ecosistema cripto, el empresario explicó por qué dedica ahora la mayor parte de su tiempo a las criptomonedas, a las que considera «el activo más importante del mundo».

Estados Unidos lidera la revolución cripto

Durante su intervención junto a David Bailey, Eric Trump recordó que Estados Unidos había tomado la delantera en esta revolución digital que está transformando el panorama financiero global.

Bajo la presidencia de su padre, Donald Trump, el país ha puesto en marcha diversas medidas para acelerar la integración de los activos digitales en su economía: desde la creación de una reserva estratégica en bitcóin hasta la regulación de las monedas estables, pasando por la ambición declarada de convertir al país en la capital mundial de esta industria emergente.

También destacó el auge de otras regiones del planeta, especialmente Oriente Medio, que está invirtiendo enormes cantidades en infraestructuras relacionadas con la cadena de bloques. Según su análisis, esta adopción global demuestra que las criptomonedas se están consolidando como una pieza fundamental de la economía del futuro.

Eric Trump recordó su propio recorrido dentro de este ecosistema. Tras el «desbanking» —la exclusión del sistema bancario tradicional— que sufrieron las empresas de su familia durante la administración Biden, asegura haberse acercado a la comunidad cripto y haber encontrado en ella un refugio y una oportunidad.

«No creo que me hubiera sumergido en este universo sin esa experiencia. Aquí he conocido a algunas de las personas más inspiradoras de mi vida, dispuestas a construir empresas capaces de transformar el futuro», declaró durante su intervención.

El empresario subrayó su implicación directa a través de American Bitcoin, en sociedad con Hut 8, así como su papel en el proyecto DeFi World Liberty Financial y sus actividades de asesoramiento para la empresa japonesa Metaplanet. Para él, estas iniciativas ilustran la creciente importancia del ecosistema y la voluntad de construir un nuevo modelo financiero.

«Manténgalo a largo plazo»: Eric Trump apuesta por el millón

El momento más destacado de su participación llegó cuando reiteró su predicción más audaz: según sus cálculos, el bitcóin superará la barrera del millón de dólares en los próximos años.

«Compren ahora, cierren los ojos y manténganlo a largo plazo. No se deshagan de él. Todo el mundo está comprando bitcóin y ni siquiera hemos rozado su verdadero potencial», afirmó con rotundidad.

En el momento de su discurso, el bitcóin cotizaba en torno a los 110.000 dólares, un 12% por debajo de su récord histórico de mediados de agosto (124.500 dólares).

Esta corrección no le preocupa en absoluto: considera que forma parte del ciclo natural y no cuestiona la tendencia de fondo. Para él, la demanda mundial está aún en sus primeras fases, y la adopción institucional no hace más que acelerarse.

Eric Trump añadió que dedica ya el 90% de su tiempo a la industria de las criptomonedas, subrayando hasta qué punto su familia se ha acercado a esta comunidad.

«El enemigo de tu enemigo a veces se convierte en tu amigo. Así es como entramos en este sector», explicó con una sonrisa.

Con esta predicción arriesgada, confirma su posición entre las figuras públicas más comprometidas con la defensa y promoción del bitcóin, al que considera un pilar ineludible de la economía del futuro.

