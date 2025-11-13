Después de comenzar la jornada del martes al alza, hasta alcanzar un máximo de 107.500 dólares, Bitcoin se ha girado a la baja, anulando la mayor parte de las ganancias de los dos días anteriores. BTC marcó un mínimo en 102.420 dólares durante la tarde y apenas ha rebotado desde entonces, situándose en 103.400 dólares este miércoles por la mañana.

La correlación de BTC con las acciones tecnológicas estadounidenses ha jugado en contra de las criptomonedas, y el calendario de los próximos días contiene pocos acontecimientos susceptibles de desencadenar un verdadero rebote.

Bitcoin vuelve a caer con las tecnológicas, a la espera de aclaraciones sobre la Fed

Recordemos que Bitcoin comenzó a subir el domingo ante informaciones de prensa según las cuales los miembros del Congreso estadounidense estarían cerca de un acuerdo para poner fin al shutdown más largo de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, aunque estas esperanzas siguen vigentes este miércoles por la mañana, los inversores parecen centrarse en otros asuntos.

En particular, las acciones tecnológicas estadounidenses, cuyo rally del lunes (+2,27% para el Nasdaq) también había contribuido a impulsar las criptomonedas, volvieron a caer ayer ante varias noticias preocupantes, incluida la venta por parte de SoftBank de su participación en NVIDIA por un importe superior a 5.000 millones de dólares.

Las dudas respecto a la próxima reunión de la Fed también ponen un techo sobre Bitcoin, mientras que la probabilidad de una nueva bajada de tipos en diciembre ha caído al 60% según la herramienta FedWatch de CME, frente a más del 70% la semana pasada y aproximadamente el 90% tras la última reunión del FOMC.

Cabe señalar, además, que la debilidad de Bitcoin se ha producido a pesar del retorno de las entradas de fondos en los ETF de BTC, que vieron afluir cerca de 300 millones de dólares en inversiones ayer, después de solo 1,2 millones el lunes y tras más de 550 millones de dólares de salidas de fondos el viernes pasado.

Así, probablemente habrá que esperar a que las expectativas para la próxima reunión de la Fed se inclinen más claramente a favor de una nueva relajación para ver despegar a Bitcoin, máxime cuando eso también impulsaría las acciones tecnológicas, correlacionadas con las criptomonedas y con los futuros de Bitcoin.

Para ello, es necesario esperar que el shutdown termine oficialmente lo antes posible, para que las estadísticas estadounidenses vuelvan a publicarse y puedan potencialmente abogar por que la Fed actúe de nuevo.

BTC/USD bajista a corto plazo, pero la tendencia de fondo sigue siendo positiva por encima de 100.000 dólares

Desde un punto de vista gráfico, el contexto actual de Bitcoin en datos diarios no tiene nada de atractivo, ya que la criptomoneda acaba de ser rechazada desde el borde superior de una cuña bajista.

Para aclarar la tendencia a corto plazo, BTC/USD deberá superar el clúster de las medias móviles de 200, 50 y 100 días (110.450 dólares, 111.500 dólares y 112.900 dólares). En ese caso, los niveles de 116.000 dólares y 120.000 dólares serán los últimos obstáculos a considerar antes del récord histórico de 126.300 dólares.

No obstante, también hay que subrayar que, tomando perspectiva en el gráfico semanal, se puede constatar que la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista.

En efecto, Bitcoin se mantiene por encima de una línea de tendencia ascendente que se extiende desde el verano de 2024. Por otro lado, BTC se encuentra cerca de esta línea de tendencia, y un cierre semanal por debajo de 100.000 dólares bastaría para confirmar la ruptura y validar una señal bajista importante.

