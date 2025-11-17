Bitcoin cae a 98.000 dólares con liquidaciones de 658 millones

Key Notes

La presión vendedora desde Estados Unidos a través de Coinbase aceleró la caída de Bitcoin, poniendo fin a su racha de 189 días por encima de los 100.000 dólares.

Los operadores de Polymarket asignan un 66% de probabilidad a que Bitcoin alcance los 95.000 dólares en noviembre ante la continuidad de la presión vendedora.

La cascada de liquidaciones representa el mayor evento de cierres forzosos del cuarto trimestre, con Ethereum, Solana y XRP experimentando una volatilidad similar.

Los mercados de criptomonedas registraron liquidaciones por 657,88 millones de dólares en 24 horas mientras Bitcoin caía hasta los 98.377 dólares el 13 de noviembre, según datos de CoinGlass.

Las posiciones largas supusieron 533,57 millones de dólares de los cierres forzosos, mientras que las cortas representaron 124,31 millones. La cascada de liquidaciones se aceleró desde los 513,15 millones registrados en la marca de las 12 horas.

Según los datos de la API de CoinGecko, la criptomoneda alcanzó su tercer mínimo por debajo de los 100.000 dólares en noviembre el día 13, situándose en 98.377 dólares, tras las caídas previas a 99.607 dólares el 4 de noviembre y 99.377 dólares el 7 de noviembre. Los mínimos de noviembre marcan una corrección del 22% respecto al máximo del 6 de octubre, cuando alcanzó los 126.080 dólares.

Ethereum cotizaba a 3.267 dólares, Solana a 147,91 dólares y XRP a 2,36 dólares el 13 de noviembre, según datos de CoinGecko. El mercado más amplio de criptomonedas experimentó una volatilidad similar a principios de este mes, según informó previamente Coinspeaker.

¿Qué hay detrás de la caída de Bitcoin?

El analista Satoshi Stacker señaló que la presión vendedora procedente de Estados Unidos contribuyó a la ruptura del umbral. «El descuento de Bitcoin en Coinbase indica que las ventas desde Estados Unidos se han reacelerado hoy y han ayudado a empujar Bitcoin por debajo de los 100.000 dólares», escribió Stacker.

Bitcoin is tapping liquidity below $100K 👀 Key area of interest here, confluence around the range low. Big players should use that liquidity, otherwise ☠ pic.twitter.com/SxUHVxKWKi — Maartunn (@JA_Maartun) November 13, 2025

El operador Maartunn identificó el nivel de 100.000 dólares como una zona clave de liquidez. La caída puso fin a una racha de 189 días en los que Bitcoin cerró por encima de los 100.000 dólares, período que se extendió desde el 8 de mayo hasta el 12 de noviembre, según el analista Ghost.

La estratega Liz Thomas destacó la divergencia con el comportamiento del oro. «La debilidad del dólar no ha ayudado a Bitcoin, pero sí ha favorecido al oro», observó Thomas.

💡 Quick Reminder: Bitcoin hasn’t closed below $100K for 189 days in a row (May 8 – Nov 12). Pretty interesting to see what will happen today.

Let’s see if that streak continues or stops. pic.twitter.com/hkX7rBfTyA — Ghost鬼 𝓰𝓶𝓰𝓷𝓪𝓲 💹🧲 (@eth_taco) November 13, 2025

Los operadores apuestan por nuevos descensos

Los operadores de Polymarket otorgan un 66% de probabilidad a que la criptomoneda alcance los 95.000 dólares en noviembre, mientras que los participantes de Kalshi asignan un 37% de posibilidades a que otra empresa del S&P 500 anuncie compras de Bitcoin este año.

Los reembolsos de los fondos cotizados (ETF) contribuyeron a la presión bajista, mientras que los eventos de liquidación marcaron el día de cierres forzosos más grande del cuarto trimestre.

Artículo relacionado: conoce las mejores casas de apuestas con Bitcoin