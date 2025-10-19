Bitcoin «coquetea» con el peligro: ¿black friday anticipado?

Key Notes

Bitcoin continúa cotizando por debajo de la marca crítica de los 112.000 dólares en medio del estrés del mercado global.

Una liquidación de futuros de 19.000 millones de dólares despierta temores de una corrección más profunda.

Los analistas advierten de fragilidad pero ven potencial de recuperación a largo plazo.

Bitcoin ha vuelto a caer por debajo del crucial nivel de los 112.000 dólares, una zona que históricamente ha actuado tanto como soporte como resistencia. La caída viene desencadenada por las crecientes preocupaciones macroeconómicas y una liquidación de futuros de la asombrosa cifra de 19.000 millones de dólares en los exchanges.

Según Glassnode, el mercado cripto está entrando en una «fase de reinicio», marcada por un lavado masivo de apalancamiento, ralentización de las entradas de ETF y aumento de la volatilidad. La plataforma ha calificado la situación actual como «un viernes negro anticipado», señalando un periodo de profundo descuento y temor en el mercado.

An Early Black Friday Bitcoin’s rally to $126k reversed amid macro stress and a $19B futures wipeout. ETF inflows slowing and volatility spiking, the market enters a reset phase marked by a historic leverage flush. Read the full Week On-Chain below👇https://t.co/Osm96VjuJg pic.twitter.com/BgYTJ7qfIe — glassnode (@glassnode) October 15, 2025

En el momento de escribir estas líneas, Bitcoin cotiza en torno a los 111.000 dólares, con una caída de aproximadamente el 9% durante la última semana. El descenso por debajo de la zona clave de coste base de 117.000-114.000 dólares, que comenzó el 10 de octubre, ha dejado a muchos grandes compradores con pérdidas.

Los datos on-chain muestran ventas continuas por parte de tenedores a largo plazo desde julio y un interés institucional reducido, ya que los ETF de Bitcoin registraron una salida de 2.300 BTC esta semana.

Mientras tanto, el mercado de futuros experimentó una limpieza drástica. El ratio de apalancamiento estimado cayó a mínimos de varios meses, y las tasas de financiación se desplomaron hasta niveles no vistos desde el colapso de FTX en 2022. Ambas son señales de una intensa liquidación y un temor máximo del mercado.

Los analistas se dividen sobre el próximo movimiento de Bitcoin

El mercado de opciones ha mostrado señales tempranas de estabilización, con el interés abierto recuperándose incluso mientras la volatilidad se disparaba hasta el 76%.

$BTC long-term structure is still looking good. As long as the $102,000 level holds, Bitcoin will be in a bull run. If BTC closes a monthly candle below the $102,000 support level, I would be concerned. pic.twitter.com/1FZ9uKgMQe — Ted (@TedPillows) October 15, 2025

Las opciones a corto plazo siguen siendo «ricas en puts», reflejando un sentimiento cauteloso. Sin embargo, algunos operadores ven esto como la etapa final de un reinicio del mercado antes de la recuperación del precio de Bitcoin.

Expertos como Ted creen que Bitcoin podría recuperar nuevos máximos para 2026, aconsejando a los operadores que aprovechen las caídas actuales como oportunidades de compra. Añadió que mientras se mantenga el nivel de 102.000 dólares, Bitcoin seguirá en un mercado alcista.

No obstante, el analista cripto Jason Pizzino señaló en X que un movimiento por debajo de los 108.000 dólares sitúa al mercado alcista en «terreno peligroso».

Bitcoin is flirting with danger — a move below $108,000 puts the bull market on thin ice. But things aren’t looking as bad for gold, silver, and the stock markets, either, hitting new all-time highs day after day or very close to it. So, it’s hard to see the BTC cycle being over… pic.twitter.com/V0eJvKdUkP — Jason Pizzino 🌞 (@jasonpizzino) October 16, 2025

Sin embargo, también apuntó que otros activos como el oro y las acciones se mantienen cerca de máximos históricos, lo que sugiere que el ciclo económico más amplio aún respalda el crecimiento a largo plazo.

