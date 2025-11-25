El mercado de criptomonedas ha registrado un notable repunte este fin de semana, con Bitcoin que ha subido hasta los 88.100 dólares el domingo, lo que representa un incremento del 9,4% con respecto al mínimo del viernes pasado.

Las perspectivas macroeconómicas, que habían estado en el origen de los nuevos mínimos de BTC, han mejorado repentinamente, y varios acontecimientos esperados esta semana podrían mantener el optimismo y permitir a Bitcoin transformar el actual inicio de repunte en un giro alcista duradero.

Repasamos las condiciones que deben cumplirse para que esto se convierta en realidad.

Primera condición: Bitcoin necesita que los datos estadounidenses confirmen la perspectiva de una bajada de tipos en diciembre

Las expectativas de bajada de tipos de la Reserva Federal, que habían caído bruscamente el miércoles pasado ante las actas restrictivas de la última reunión del FOMC, volvieron a subir el viernes por la tarde, cuando John Williams, presidente de la Fed de Nueva York y cercano a Powell, defendió claramente un nuevo relajamiento en diciembre durante un discurso ampliamente seguido.

Así, mientras que la probabilidad de una bajada de tipos el 10 de diciembre según la herramienta FedWatch del CME cayó hasta el 24% el jueves pasado, ya había vuelto por encima del 65% el viernes por la noche. En este contexto, se concederá una importancia particular a las estadísticas estadounidenses esperadas esta semana, que podrían seguir influyendo en las expectativas.

Se vigilarán especialmente las ventas minoristas y el índice de precios de producción el martes, seguidos de una estimación del PIB del tercer trimestre el jueves. Unos datos decepcionantes en estas cifras aumentarían las posibilidades de que la Fed rebaje los tipos, lo que sería positivo para Bitcoin.

Segunda condición: Vuelta de flujos positivos en los ETF de BTC

Los ETF de Bitcoin experimentaron una auténtica hemorragia la semana pasada, con más de 1.200 millones de dólares de desinversiones, de los cuales más de 900 millones correspondieron únicamente al jueves, la peor sesión de su historia.

Sin embargo, la jornada del viernes supuso la ocasión para un regreso de las entradas de fondos (238 millones de dólares) mientras BTC comenzaba a rebotar. Teniendo en cuenta que la criptomoneda acentuó sus ganancias durante el fin de semana, hay buenas posibilidades de que las entradas de fondos resulten sólidas este lunes, y que marquen la tónica para el resto de la semana.

Más concretamente, unas entradas de fondos que compensasen al menos las salidas de la semana pasada serían ideales para ayudar a Bitcoin a confirmar un giro alcista duradero.

Tercera condición: Cierre semanal de BTC por encima de los 100.000 dólares

Desde un punto de vista gráfico, la tendencia inmediata de Bitcoin sigue siendo bajista a pesar del repunte de este fin de semana, manteniéndose la criptomoneda por debajo de la línea de tendencia descendente que se extiende desde el récord de octubre.

No obstante, con perspectiva en el gráfico semanal, puede observarse que Bitcoin ha iniciado un repunte desde una línea de tendencia alcista de largo plazo, que actualmente coincide con la media móvil de 100 semanas.

Sin embargo, será necesario un regreso por encima de los 95.000 dólares al menos (e idealmente por encima de los 100.000 dólares) antes del final de la semana para franquear la línea de tendencia bajista de corto plazo y confirmar la realineación con la tendencia positiva de fondo.

