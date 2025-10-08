Key Notes

Bitcoin alcanzó un récord de 126.198 dólares antes de bajar un poco por la toma de ganancias.

Los ETF de Bitcoin al contado de EE.UU tuvieron entradas récord, lo que impulsó la subida.

La senadora Lummis dijo que la financiación de la reserva de Bitcoins de EE.UU podría empezar «en cualquier momento».

Bitcoin, una de las criptomonedas más rentables, ha alcanzado recientemente máximos históricos por encima de los 126.000 dólares, impulsado por entradas récord en los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de EE. UU. y el renovado optimismo del mercado «Uptober».

La mayor criptomoneda del mundo alcanzó brevemente los 126.198 dólares durante las últimas horas del 6 de octubre, antes de una ligera recogida de beneficios. En el momento de redactar este artículo, Bitcoin se negocia en torno a los 124.000 dólares, con una capitalización bursátil de 2,47 billones de dólares. Esta subido también ha beneficiado a varias de las nuevas criptomonedas.

Los ETF de Bitcoin registran la segunda mayor entrada diaria

Este aumento se produce cuando los ETF de Bitcoin registraron la segunda mayor entrada desde su lanzamiento en enero de 2024. Según los datos de SoSoValue, estos fondos aportaron 1.190 millones de dólares en entradas totales el 6 de octubre, con el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a la cabeza con 967 millones de dólares.

Nate Geraci, presidente de The ETF Store, señaló que IBIT está a punto de superar los 100.000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). A modo de comparación, el ETF más grande del mundo, el Vanguard S&P 500 ETF, tardó más de 2000 días en alcanzar el mismo nivel.

iShares Bitcoin ETF on verge of surpassing *$100bil* AUM… World’s largest ETF, Vanguard S&P 500 ETF, took 2,000+ days to hit that mark. IBIT about to do it in < 450 days. Easily fastest ever. First ETF launched in 1993, so we’re talking 30+yrs of history. h/t @EricBalchunas pic.twitter.com/7cWpxjdHQ7 — Nate Geraci (@NateGeraci) October 6, 2025

Geraci destacó que ningún ETF en los más de 30 años de historia del sector se ha expandido a tal ritmo.

Esta enorme demanda institucional sigue a los 3200 millones de dólares en entradas acumuladas durante la semana anterior. Fue la segunda mayor ganancia semanal para los ETF de Bitcoin desde su lanzamiento. Esto pone en un punto de mira muy positivo a varias preventas de criptomonedas que podrían lanzar sus ETFs más adelante.

La financiación de la reserva de Bitcoin de EE. UU. comenzará pronto

Mientras tanto, la senadora estadounidense Cynthia Lummis, partidaria de las mejores criptomonedas para invertir, insinuó que la financiación de la tan discutida Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU. podría comenzar pronto.

En una reciente publicación en X, Lummis afirmó que, aunque el proceso legislativo sigue siendo «una tarea ardua», gracias al presidente de EE. UU., Donald Trump, «la adquisición de fondos para una SBR puede comenzar en cualquier momento».

This is a fabulous articulation of why the SBR and passing the BITCOIN Act makes so much sense. Legislating is a slog and we continue to work toward passage but, thanks to President Trump, the acquisition of funds for an SBR can start anytime. ⤵️ https://t.co/gUkeZBPQr4 — Cynthia Lummis 🦬 (@CynthiaMLummis) October 6, 2025

Aunque el método exacto de financiación sigue sin estar claro, una hoja informativa oficial del Gobierno señala que la reserva utilizará inicialmente los BTCs que ya posee el Tesoro de EE. UU. Esto incluye los activos incautados a través de acciones penales o civiles.

Se espera que las adquisiciones adicionales de BTC se realicen a través de canales neutros para el presupuesto que «no impongan costes adicionales a los contribuyentes estadounidenses». También se mencionó que en esta reserva también se podrían incluir algunas de las mejores altcoins.

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump a principios de este año estableció formalmente el marco para la Reserva Estratégica de Bitcoin. Sin embargo, los detalles sobre su estructura y el calendario de lanzamiento siguen siendo inciertos.