Bitcoin mantiene soporte en 115.000$ tras recorte de tipos de la Fed de 25 puntos básicos

Key Notes

La Reserva Federal aplicó un recorte menor de 25pb frente a las expectativas del mercado de una reducción de 50pb en medio de preocupaciones inflacionistas.

Las liquidaciones cripto totalizaron 267 millones de dólares en 24 horas, con apenas 36 millones ocurriendo inmediatamente después del anuncio de la Fed.

Se construye potencial para un "short squeeze" en el nivel de 118.000$, donde 1.800 millones en posiciones enfrentan riesgo de liquidación por encima de este umbral.

El precio de Bitcoin (BTC) encontró soporte por encima de los 115.000 dólares el miércoles 17 de septiembre, mientras los mercados asimilaban la última decisión de la Reserva Federal estadounidense. La Fed optó por recortar los tipos 25 puntos básicos, del 4,50% al 4,25%, una reducción menor que los 50 puntos básicos ampliamente esperados.

La decisión siguió a datos de inflación al consumo sobrecalentados la semana pasada, dejando a los traders especulativos inciertos sobre la dirección de la política monetaria estadounidense para los próximos trimestres.

No obstante, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) pidió cautela en su comunicado adjunto, insinuando riesgos a la baja por menores ganancias de empleo y un ligero repunte en las tasas de desempleo.

Pese a ello, el comité mantuvo las expectativas de recortes adicionales que sumen 50 puntos básicos más adelante en 2025, aunque el momento sigue siendo incierto.

La decisión de la Fed genera liquidaciones limitadas pese a preocupaciones por el rally del oro

A principios de semana, el rally del oro a máximos históricos por encima de los 3.700 dólares había generado temores de liquidaciones masivas en cripto ante una decisión decepcionante de la Fed sobre los tipos. Sin embargo, el movimiento del mercado de derivados sugiere un impacto negativo limitado.

Según las cifras de Coinglass, las liquidaciones totales del mercado cripto en 24 horas alcanzaron 267,44 millones de dólares, con 178,64 millones en posiciones largas y 88,81 millones en cortas. Significativamente, solo 36,19 millones de esas liquidaciones ocurrieron en la hora posterior al anuncio de la Fed, lo que sugiere que el mercado absorbió la decisión sin ventas de pánico.

Los toros de Bitcoin mantienen soporte clave mientras se construye potencial de «short squeeze» en 118.000$

Los mapas de liquidación proporcionan información adicional sobre la trayectoria a corto plazo de Bitcoin. Estos mapas rastrean las posiciones de futuros desplegadas en niveles de precios específicos, ayudando a los traders a anticipar zonas potenciales de reversión del precio. A primera vista, los bajistas parecen llevar ventaja, con 3.300 millones de dólares en posiciones cortas activas superando a los 2.300 millones en largas.

Una mirada más detallada muestra que más del 35% de las posiciones largas activas se concentran alrededor de 114.458 dólares, donde podrían liquidarse 814 millones. Con las liquidaciones totales intradía de 267 millones muy por debajo de ese umbral, es probable que estas posiciones permanezcan intactas. Esto sugiere que Bitcoin sigue posicionado para un rebote temprano si los toros mantienen la línea por encima de 114.500 dólares.

En el lado alcista, las posiciones cortas se agrupan intensamente alrededor de los 118.000 dólares, donde más de 1.800 millones podrían enfrentar liquidación. Al carecer de zonas de resistencia más fuertes, una ruptura por encima de este nivel podría encender un «short squeeze», impulsando el precio de Bitcoin hacia el pico de 124.500 dólares registrado en agosto.

A menos que el volumen de negociación aumente significativamente, es probable que Bitcoin consolide entre 114.000 y 118.000 dólares a corto plazo, ya que los participantes del mercado pueden mantenerse cautelosos dadas las preocupaciones de la Fed estadounidense sobre los riesgos del desempleo.

Las últimas preventas de criptomonedas, ajenas a la FOMC