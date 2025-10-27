Bitcoin recupera los 113.800 $: inversores apuestan 400 millones mientras Trump se reúne con Xi

Key Notes

El precio de Bitcoin subió un 10% en 10 días, recuperando el nivel de 113.800 dólares mientras mejoraba el sentimiento inversor.

El repunte del oro se detuvo en 4.400 dólares, lo que provocó 200 millones de dólares en nuevos depósitos de Bitcoin en plataformas DeFi.

Los inversores están rotando del oro hacia posiciones de BTC generadoras de rendimiento en medio del actual pulso comercial entre Estados Unidos y China.

El precio de Bitcoin abrió la sesión del domingo 26 de octubre en 111.200 dólares antes de subir un 2% hasta alcanzar los 113.800 dólares. Desde que la histórica fase de descubrimiento de precios del oro se detuvo en 4.380 dólares el 18 de octubre, los protocolos DeFi de Bitcoin han experimentado 400 millones de dólares en depósitos frescos de TVL. El aumento de la exposición a largo plazo a BTC sugiere que los inversores están rotando ahora hacia posiciones de BTC generadoras de rendimiento.

Bitcoin se recupera mientras Trump se reúne con Xi Jinping

Bitcoin se recuperó hasta máximos de 10 días cerca de los 114.000 dólares el domingo, mientras el presidente Trump se prepara para reunirse con el presidente chino Xi Jinping en Corea para discutir las relaciones comerciales. La reunión está programada como el punto culminante de la visita de una semana de Trump a Asia, que incluyó paradas en Japón y Malasia, donde supervisó la firma de un pacto de paz entre Camboya y Tailandia, avivando el optimismo en los mercados globales durante el fin de semana.

En los últimos diez días, Bitcoin ha recuperado casi el 10% de sus pérdidas de mediados de octubre, subiendo desde los 103.500 dólares del 17 de octubre hasta los 113.800 dólares en el momento de redactar este artículo el domingo 26 de octubre.

Mientras tanto, el oro, que alcanzó un máximo histórico de 4.381 dólares por onza el 18 de octubre, ha experimentado una caída del 6% desde su pico, cotizando a 4.103 dólares en el momento de redacción.

La recuperación de Bitcoin durante el fin de semana sigue a un período de intensa volatilidad a mediados de octubre. El mercado cripto se vio sacudido por el ahora aplazado anuncio arancelario del presidente Trump sobre China el 10 de octubre y el prolongado cierre del gobierno estadounidense que comenzó el 1 de octubre.

Juntos, estos acontecimientos desencadenaron una aguda fuga de capitales hacia activos refugio tradicionales, provocando una ola de liquidaciones de 19.400 millones de dólares en los mercados de derivados de criptomonedas, la mayor destrucción de un solo día registrada.

Entre el 10 y el 17 de octubre, Bitcoin cayó un 16% desde los 123.800 dólares hasta mínimos de 103.500 dólares, mientras que el oro se disparó un 12% desde los 3.900 hasta los 4.381 dólares por onza. Según datos de TradingView, la correlación de Bitcoin con el oro se hundió hasta -0,84, su nivel más bajo desde febrero de 2025, cuando las tensiones en torno a los aranceles de Trump sobre sus vecinos norteamericanos, México y Canadá, perturbaron la estabilidad del mercado global.

El TVL de BTC aumenta 400 millones en 10 días: ¿está el oro cediendo terreno a Bitcoin?

Desde que el repunte récord del oro se estancó el 17 de octubre, los inversores han comenzado a reasignar capital hacia Bitcoin y otros activos digitales generadores de rendimiento. Los datos en cadena muestran que el valor total de Bitcoin bloqueado (TVL) en protocolos de finanzas descentralizadas subió de 7.800 millones de dólares a 8.200 millones entre el 17 y el 26 de octubre, un aumento de aproximadamente 400 millones de dólares en diez días.

Cuando los inversores mueven BTC a protocolos de staking y préstamos para capturar rendimientos en cadena, esto señala una renovada confianza a largo plazo en Bitcoin, particularmente cuando el repunte del oro muestra signos de agotamiento.

LYN ALDEN: "Bitcoin is gold combined with a tech stock." pic.twitter.com/fF7zEYmgN8 — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 25, 2025

Mientras tanto, la destacada analista macroeconómica Lyn Alden restó importancia a la influencia del oro en las perspectivas de precio a corto plazo de Bitcoin durante una entrevista con el youtuber David Lin. Cuando se le preguntó sobre las perspectivas de ambos activos, Alden señaló que Bitcoin ahora compite más directamente con las acciones que con el oro.

Alden añadió que el potencial de rendimiento ajustado al riesgo de Bitcoin y su proximidad a la tecnología lo hacen más atractivo para los gestores de carteras que instrumentos de cobertura estáticos como el oro.

Perspectivas del precio de Bitcoin: los mercados esperan la reunión Trump-Xi y la decisión de política de la Fed

De cara al futuro, los mercados globales permanecen tensos mientras el cierre del gobierno estadounidense entra en su cuarta semana con poca resolución política a la vista. El sentimiento inversor probablemente dependerá de dos acontecimientos clave esta semana: la reunión de política de la Reserva Federal el 29 de octubre y la cumbre Trump-Xi Jinping programada para el 30 de octubre.

Los inversores están valorando actualmente una probabilidad del 96,2% de otro recorte de tipos de entre 375 y 400 puntos básicos, según CME FedWatch.

Si las conversaciones arrojan señales comerciales positivas o la decisión de la Fed se inclina hacia una postura acomodaticia como se espera ampliamente, Bitcoin podría extender su trayectoria ascendente hacia el rango de 115.000 a 118.000 dólares. Sin embargo, una renovada fricción geopolítica o un endurecimiento monetario restrictivo podría desencadenar un retroceso a corto plazo hacia el soporte de 109.000 dólares.

