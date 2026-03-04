Bitcoin recupera los 71.000 USD tras flujo de 1.100 millones en ETF y 200 millones de Strategy

Hoy, 4 de marzo de 2026, Bitcoin (BTC) cotiza cerca de los 71.000 USD, tras una masiva inyección de capital de 1.100 millones de USD en los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. durante la última semana. Mientras tanto, el presidente de Strategy, Michael Saylor, ha autorizado otra compra estratégica, absorbiendo efectivamente 3.015 BTC del suministro.

Tras un periodo significativo de repliegue, marcado por una racha de cinco semanas de salidas netas que afectó el sentimiento del mercado, los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron aproximadamente 1.100 millones de USD en entradas netas durante las sesiones de negociación recientes. Este cambio de tendencia indica que los asignadores institucionales se están posicionando para una recuperación.

Acumulación institucional de ETF: desglose de datos

El 3 de marzo, IBIT capturó más del 50% de los 458,2 millones de USD en entradas diarias. Esto demuestra que la liquidez continúa consolidándose alrededor de los emisores más grandes. Este volumen de compra retira efectivamente monedas del suministro circulante líquido, transfiriéndolas a custodia en almacenamiento frío profundo.

El repentino resurgimiento de la demanda de ETF de Bitcoin sugiere que el grupo del «dinero inteligente» considera la reciente caída a los 60.000 USD como una zona de valor. Sin embargo, a diferencia de los rallies impulsados por el sector minorista, esta acumulación institucional se ejecuta mediante órdenes de precio promedio ponderado en el tiempo (TWAP) algorítmicas diseñadas para minimizar el impacto en el precio, ocultando potencialmente la verdadera profundidad de la demanda actual.

Tesorería de Bitcoin de Strategy: convicción corporativa

Paralelamente a las entradas en los ETF, Strategy continuó con su agresiva asignación de tesorería corporativa. El presidente Michael Saylor anunció que la firma adquirió 3.015 BTC adicionales por aproximadamente 201 millones de USD.

Esta última adquisición eleva las tenencias totales de Strategy a 720.737 BTC, adquiridos a un costo agregado de aproximadamente 54.000 millones de USD y un precio promedio de 75.985 USD. A medida que Strategy continúa su racha de acumulación, actúa efectivamente como un sumidero para el suministro de monedas disponible, eliminando permanentemente estos activos del flujo comercial activo.

La convicción de Saylor resalta una tendencia más amplia de adopción institucional de criptomonedas, donde las tesorerías corporativas ven a Bitcoin no como una operación especulativa, sino como un activo de reserva a largo plazo.

Bitcoin reclama los 71.000 USD

Los alcistas han reclamado el nivel de resistencia de los 71.000 USD para invalidar la estructura de máximos decrecientes que se formaba en el gráfico diario. Una ruptura clara por encima de este techo, acompañada de un volumen sostenido, probablemente desencadenaría un movimiento impulsado por el impulso hacia nuevos máximos históricos.

