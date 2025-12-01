Bitcoin: Vendedores al acecho ante la falta de impulso alcista

La criptomoneda líder del mercado ha vuelto a ganar terreno este jueves, alcanzando los 91.925 dólares, lo que supone una recuperación del 14% respecto al mínimo registrado el pasado viernes.

Sin embargo, el ritmo de crecimiento muestra señales de agotamiento, y varios indicadores apuntan a un posible retroceso en el corto plazo. Los factores que impulsaron el rebote de estos últimos días ya están descontados en el precio, y las ganancias recientes no han logrado cambiar la dinámica negativa de fondo.

¿Podrá Bitcoin mantener sus ganancias sin nuevos catalizadores?

La expectativa de que la Reserva Federal rebaje los tipos de interés, principal factor que ha guiado tanto a las criptomonedas como a los mercados en general durante estas semanas, ha vuelto a situarse cerca de su punto máximo. Tras caer hasta el 24% la semana pasada, la probabilidad de un recorte de tipos en la próxima reunión del FOMC del 10 de diciembre se sitúa en torno al 83% este viernes por la mañana, según la herramienta FedWatch del CME.

La perspectiva de tipos más bajos resulta favorable para los activos especulativos, lo que explica el repunte de Bitcoin en correlación con el aumento de estas expectativas. No obstante, con la probabilidad ya por encima del 80%, resulta difícil esperar un nuevo avance que pueda sostener el precio de la criptomoneda en este momento.

Esta situación se vuelve más relevante si tenemos en cuenta que habrá que esperar hasta la próxima semana para conocer los nuevos datos macroeconómicos estadounidenses que puedan influir en las previsiones sobre la Fed. Y aun ante estas cifras, el listón estará alto para que justifiquen un nuevo incremento de las expectativas. Por el contrario, bastaría poco para que la confianza de los inversores sobre el próximo recorte de tipos se tambalee.

Bitcoin tampoco puede contar con el apoyo de los ETF para encontrar respaldo, ya que las entradas de capital siguen siendo tímidas. Aunque el martes y el miércoles registraron flujos positivos, estos no fueron suficientes para compensar las salidas de fondos del lunes.

Así pues, la espera podría dominar el comportamiento de Bitcoin a corto plazo, hasta que los próximos datos estadounidenses ofrezcan algo en qué apoyarse a los inversores. Merecerá especial atención el ISM manufacturero del lunes, el informe JOLTS sobre ofertas de empleo del martes y el informe ADP sobre creación de empleo en el sector privado del miércoles. Conviene recordar que unas cifras decepcionantes serían una buena noticia para las criptomonedas, puesto que aumentarían las posibilidades de que la Fed reduzca los tipos.

Artículo relacionado: las mejores preventas de criptomonedas para 2026

BTC/USD aún lejos del giro alcista: los 100.000 dólares, clave

Además de la ausencia de catalizadores para los próximos días, otro elemento que sugiere un posible retorno de las caídas es el contexto técnico. Las ganancias de esta semana no han bastado para cuestionar el sesgo negativo de fondo.

La orientación descendente de las medias móviles de 50, 100 y 200 días confirma el dominio de los vendedores. Pero sobre todo, el par BTC/USD permanece por debajo de la línea de tendencia bajista que acompaña su corrección desde el máximo histórico de principios de octubre.

Esta línea de tendencia se encuentra actualmente situada hacia los 98.000 dólares, y solo una vuelta por encima de los 100.000 dólares permitiría confirmar su ruptura y abrir la puerta a un cambio de tendencia alcista. Sin embargo, Bitcoin todavía está lejos de ese nivel, y los vendedores podrían retomar el control en cualquier momento.

Si eso ocurre, el nivel redondo de 90.000 dólares será el primer soporte a tener en cuenta, antes del mínimo del viernes pasado en torno a los 80.500 dólares.

Existen, por tanto, motivos para temer que el rebote de Bitcoin haya alcanzado su techo, y es probable que domine un ambiente de cautela antes de que los próximos catalizadores lleguen a relanzar (o no) el impulso alcista.

Una preventa que complementa a Bitcoin se acerca a los 30 millones de dólares: ¿éxito asegurado?

A la espera de un mejor punto de entrada o de una señal alcista clara sobre BTC, podría resultar interesante explorar nuevas criptomonedas como Bitcoin Hyper ($HYPER), que está atrayendo a numerosos seguidores de Bitcoin desde el inicio de su preventa.

Se trata de una capa 2 diseñada para mejorar la escalabilidad de la red BTC, un proyecto directamente vinculado con la reina de las criptomonedas, lo que le otorga un prestigio innegable y una utilidad real. Este perfil serio ha captado casi 30 millones de dólares en inversiones en apenas unas semanas, convirtiendo a Bitcoin Hyper en una de las preventas más importantes del momento.

Con un proyecto sólido y concreto, y una demanda récord en preventa, hay razones para pensar que el lanzamiento de $HYPER en las plataformas resultará explosivo y recompensará ampliamente a quienes hayan participado en la preventa.