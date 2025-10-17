BitMine se hace con 400 millones de dólares en ETH mientras Ethereum arrasa en redes sociales

Ethereum sigue acaparando titulares gracias a la acumulación masiva liderada por BitMine Immersion Technologies, firma presidida por Tom Lee. Según los informes, la compañía volvió a aprovechar la caída este 16 de octubre, adquiriendo 104.336 ETH adicionales, por un valor aproximado de 417 millones de dólares.

BitMine controla ahora la mayor participación corporativa individual de Ethereum, con alrededor de 3,04 millones de ETH. Le sigue Sharplink Gaming, con 840.120 ETH, mientras que The Ether Machine posee 496.710 ETH, según datos de StrategicETHReserve.

It looks like Bitmine(@BitMNR) just bought another 104,336 $ETH($417M). Over the past 7 hours, 3 new wallets received 104,336 $ETH($417M) from #Kraken and #BitGo. Despite the crypto market crash, Tom Lee still predicts $ETH will hit $10K by year-end.https://t.co/KewyZ4cAeP… pic.twitter.com/Vn5b9ijP2Z — Lookonchain (@lookonchain) October 16, 2025

Esta demanda se produce pese a la fase volátil que atraviesa el precio de ETH durante octubre. Según Bitwise, prácticamente todo el Ether acumulado por empresas cotizadas este año se concentró entre julio y septiembre.

A 30 de septiembre, las compañías públicas controlaban conjuntamente unos 4,63 millones de ETH, valorados en 19.130 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 4% del suministro total de Ether. La mayor parte de esa oleada de compras tuvo lugar en el tercer trimestre, una señal de creciente confianza por parte de los inversores institucionales.

Los analistas apuntan que esta concentración de compras de Ethereum durante el tercer trimestre plantea interrogantes sobre qué deparará el cuarto trimestre para la criptomoneda.

Ether, que cotizaba por encima de los 4.300 dólares antes de la venta generalizada de la semana pasada, ha retrocedido hasta situarse en torno a los 4.000 dólares en el momento de escribir estas líneas. Ha perdido 60.000 millones de dólares de capitalización de mercado en el último mes, según CoinMarketCap.

Los analistas del mercado interpretan la acumulación institucional como una señal alcista, lo que convierte a Ethereum en una de las mejores criptomonedas para comprar en este momento.

Con el 40% de todo el suministro de ETH efectivamente inmovilizado, los expertos creen que una posible contracción de la oferta podría provocar un rebote pronunciado en los próximos meses.

95% of all ETH held by public companies was purchased in the past quarter alone. Watch this space. Corporate ETH Adoption, Q3 2025 Edition pic.twitter.com/9hDARuo9vQ — Bitwise (@BitwiseInvest) October 15, 2025

El creciente revuelo social en torno a Ethereum

Paralelamente, Ethereum está registrando un aumento notable de actividad en redes sociales. Los datos de Santiment muestran que las conversaciones relacionadas con Ethereum se han disparado recientemente en las plataformas sociales, impulsadas por varios acontecimientos clave.

Entre ellos destacan los grandes depósitos de la Fundación Ethereum en bóvedas DeFi, las sólidas entradas en ETF y el renovado interés institucional. Además, la emisión errónea de 300 billones de dólares en PYUSD sobre Ethereum captó una atención masiva en X.

Más allá de las finanzas, el papel de Ethereum se está expandiendo a escala global. La blockchain está siendo integrada en el sistema nacional de identificación de Bután. Los desarrolladores, por su parte, siguen considerando a Ethereum como el ecosistema predilecto para la innovación en 2025.

