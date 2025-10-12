BlackRock vende 80 millones de dólares en ETH para comprar BTC: ¿está el precio de Ethereum bajo presión?

Key Notes

La venta de 80 millones de dólares en ETH por parte de BlackRock aceleró la caída del 14% en el precio de Ethereum en medio de liquidaciones generalizadas del mercado.

Los datos de ETF muestran que los inversores rotaron de ETH a BTC, pero los depósitos de staking en la cadena se dispararon 114 millones de dólares.

La actividad de staking apunta a una convicción a largo plazo, respaldando la rápida recuperación de Ethereum por encima de los 3.800 dólares.

El precio de Ethereum cayó un 14% hasta los 3.800 dólares este sábado 11 de octubre, duplicando las pérdidas del 7% de Bitcoin, mientras los datos de negociación de ETF revelaban que BlackRock lideró las ventas de Ethereum con retiradas netas de 80,2 millones de dólares el viernes, al tiempo que añadía más BTC simultáneamente. La presión vendedora coincidió con las turbulentas reacciones del mercado a los nuevos aranceles del presidente Trump sobre China, acelerando las liquidaciones cripto y empujando a ETH hasta los 3.500 dólares, su nivel más bajo desde el 3 de agosto.

Según FarsideInvestors, los ETF de Ethereum registraron salidas agregadas de 174 millones de dólares el viernes, encabezadas por las retiradas de 80,2 millones de BlackRock. Por el contrario, los ETF de Bitcoin mostraron fortaleza relativa, con el ETF IBIT de BlackRock atrayendo 74 millones de dólares en entradas netas, lo que redujo las salidas agregadas de ETF de BTC a apenas 4 millones de dólares ese día.

Como el mayor gestor de activos del mundo, las operaciones de BlackRock influyen enormemente en el sentimiento inversor, un efecto que se observó en el descenso más pronunciado de Ethereum. Los datos de Coinglass muestran 3.640 millones de dólares en liquidaciones de derivados de ETH durante 24 horas, mientras el ratio largo/corto cayó a 0,94, reflejando un giro repentino hacia posiciones bajistas a medida que los operadores huían de ETH en medio de una volatilidad elevada.

A primera vista, la reasignación de ETF de BlackRock sugiere que los inversores institucionales favorecieron la estabilidad relativa de Bitcoin frente a Ethereum en medio del estrés macroeconómico. Sin embargo, los datos en cadena de la Beacon Chain de Ethereum revelan una tendencia contraria, ya que los inversores parecen estar pivotando hacia los rendimientos del staking en lugar de salir de ETH.

Los datos de ValidatorQueue muestran que el viernes la cola de entrada se disparó en 1.356.688 ETH, elevando los depósitos totales de staking en proceso a 1.386.514 ETH al cierre de esta edición. Mientras tanto, la cola de salida descendió de 2.389.032 ETH a 2.357.676 ETH, lo que indica que menos validadores están optando por retirar su staking.

Los depósitos de staking de Ethereum aumentaron aproximadamente 114 millones de dólares, mientras la cola de salida disminuyó 119 millones mientras los mercados reaccionan a los últimos aranceles del presidente Trump sobre China | Fuente: ValidatorQueue, 11 de octubre de 2025

En total, los depósitos de staking aumentaron en 29.826 ETH, por valor de aproximadamente 114 millones de dólares, alineándose casi con precisión con los 80,2 millones de dólares de las retiradas de ETF de BlackRock. Simultáneamente, los volúmenes de salida cayeron en 31.356 ETH, equivalentes a 119 millones de dólares, dentro del mismo periodo de 24 horas.

Esta divergencia sugiere una reasignación desde la exposición a ETF sin rendimiento hacia posiciones de staking en cadena, señalando una convicción a largo plazo en la seguridad de la red de Ethereum y su potencial de ingresos pasivos.

Aunque los operadores a corto plazo y los participantes en derivados soportaron lo peor de la turbulencia del viernes, la infraestructura subyacente de la red de Ethereum y los flujos de staking permanecieron positivos. El precio de Ethereum ha repuntado desde mínimos intradía en torno a los 3.500 dólares hasta alcanzar los 3.823 dólares al cierre de esta edición. Las entradas constantes en los contratos de staking de Beacon Chain señalan una confianza que podría aliviar la presión bajista a corto plazo derivada de las retiradas de ETF de BlackRock.

