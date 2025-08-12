Blue Origin se asocia con Shift4 para aceptar pagos en criptomonedas para viajes espaciales

Key Notes

Los viajes espaciales comerciales se vuelven accesibles a través de divisas digitales gracias a la integración de pagos cripto de Blue Origin.

Los precios del turismo espacial siguen siendo exclusivos, con depósitos desde 150.000 dólares y experiencias completas que podrían alcanzar los 600.000 dólares.

El fundador de Shift4, Jared Isaacman, conecta su experiencia en viajes espaciales con facilitar los viajes cósmicos de otros mediante criptomonedas.

La empresa de vuelos espaciales comerciales Blue Origin se ha asociado con la firma procesadora de pagos Shift4 para aceptar pagos con criptomonedas en todos sus próximos vuelos espaciales.

Según un comunicado de prensa del 11 de agosto, los poseedores de criptomonedas pueden adquirir billetes para vuelos a bordo del cohete reutilizable New Shepard mediante Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT y USDC con efecto inmediato.

No está claro exactamente cuánto costará un viaje al espacio. Un billete se vendió por 28 millones de dólares en una subasta en 2021, pero se trataba del primer asiento que Blue Origin vendía para un vuelo comercial tripulado más allá de la atmósfera terrestre y los beneficios fueron destinados a fines benéficos.

Un formulario en la página web de la empresa indica que los aspirantes a astronautas deben abonar un depósito de 150.000 dólares en el momento de la solicitud, pero no se menciona ningún otro precio. Experiencias similares a bordo de naves de la competidora Virgin Galactic cuestan supuestamente unos 600.000 dólares en 2025.

Shift4 is fueling the future of commerce – on Earth and beyond. 🌍🚀 We've partnered with @blueorigin to enable cryptocurrency and stablecoin payments for spaceflights aboard New Shepard. It’s a bold step forward in expanding where and how crypto can be used. Crypto payments,… pic.twitter.com/oY6Lr4wF64 — Shift4 (@Shift4) August 11, 2025

Competencia y precios en la industria espacial

Aunque SpaceX no ofrece actualmente vuelos comerciales tripulados, sí dispone de un programa «Rideshare» para futuros vuelos, con los primeros programados para 2027. Según la página web del programa, las tarifas comienzan desde 650.000 dólares dependiendo del tamaño de la «carga útil» solicitada.

SpaceX, fundada por Elon Musk en 2002, envió una tripulación completamente civil al espacio en 2021, pero su comandante de misión, el magnate tecnológico multimillonario y piloto acrobático profesional Jared Isaacman, corrió con los gastos a un coste de al menos 300 millones de dólares.

Isaacman, quien fue brevemente considerado para el puesto principal en la NASA por la administración Trump, es también fundador y presidente de Shift4 Payments. Ahora ha completado el círculo: de ser uno de los primeros defensores de las criptomonedas en cruzar la línea de Kármán, la frontera oficial entre la Tierra y el espacio, a posibilitar pagos con criptomonedas para quienes deseen seguir sus pasos.

