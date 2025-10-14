BNB Chain lanza un airdrop de 45 millones de dólares para apoyar a los traders de memecoins tras el desplome del mercado

Key Notes

La iniciativa de compensación reparte los fondos de forma aleatoria en lugar de basarse en el volumen de operaciones, con una media aproximada de 281 dólares por cartera.

El precio de BNB experimentó inicialmente una subida que superó los 1.300 dólares tras el anuncio, pero rápidamente retrocedió hasta los 1.250 dólares debido a una fuerte presión vendedora.

El airdrop responde al histórico desplome del 11 de octubre, que provocó liquidaciones por valor de 19.350 millones de dólares en los mercados cripto en apenas 24 horas.

Como parte de una estrategia para reforzar su ecosistema, BNB Chain ha puesto en marcha un «Reload Airdrop» de 45 millones de dólares dirigido a los usuarios que se vieron perjudicados por la reciente inestabilidad del mercado. La iniciativa, desarrollada junto al socio Four Meme, distribuirá los fondos en Binance Coin (BNB, cotizando a 1.193 dólares) entre más de 160.000 traders especializados en memecoins.

Según un comunicado publicado en X el 13 de octubre, la medida busca reconocer la dedicación de su comunidad, especialmente de aquellos traders de memecoins que sufrieron importantes pérdidas durante el reciente episodio de ventas masivas.

Socios clave del ecosistema como PancakeSwap, Binance Wallet y Trust Wallet respaldan esta iniciativa. Todo ello ocurre tras un periodo de intensa presión vendedora que desencadenó el mayor evento de liquidaciones de la historia del sector cripto.

La distribución del airdrop comenzará durante la semana del 13 de octubre de 2025 y se espera que finalice a principios de noviembre. La cantidad final de BNB que recibirá cada dirección elegible se determinará de manera aleatoria, sin tener en cuenta el volumen de operaciones. Este enfoque ha generado debate entre los miembros de la comunidad en X, donde algunos han calculado una media de unos 281 dólares por cartera.

El mercado reacciona con ventas inmediatas

El anuncio del airdrop, realizado a las 15:55 UTC del 13 de octubre, provocó una reacción inmediata aunque efímera en el mercado. Los datos técnicos muestran que el precio de BNB superó brevemente los 1.300 dólares en los minutos posteriores a la noticia.

Sin embargo, el impulso inicial se revirtió con rapidez. El activo experimentó una brusca corrección, con su precio cayendo desde un máximo de 1.301 dólares hasta un mínimo de 1.250 dólares en menos de una hora. El movimiento vino acompañado de un notable incremento en el volumen de operaciones, lo que evidencia una fuerte respuesta vendedora por parte de los traders que parecían aplicar la estrategia de «vender con las noticias».

Una respuesta a la volatilidad del mercado

El airdrop llega apenas unos días después del desplome del 11 de octubre, un acontecimiento histórico que registró liquidaciones por valor de 19.350 millones de dólares en el mercado cripto en un único periodo de 24 horas. El evento afectó a todos los principales activos digitales y dejó a numerosos traders minoristas con pérdidas significativas.

BNB Chain aclaró posteriormente que el airdrop de criptomonedas se dirige específicamente a los usuarios que experimentaron pérdidas mientras operaban con memecoins, una de las comunidades más activas de la red.

Esta compensación centrada en el usuario se alinea con una estrategia más amplia por parte de los principales actores del ecosistema. En un movimiento paralelo, el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), anunció un fondo separado de 283 millones de dólares para proteger a los usuarios, como parte de un esfuerzo mayor en el que CZ defendió al ecosistema Binance frente a acusaciones de manipulación del mercado. Este patrón de apoyo a los usuarios ha contribuido a la sólida recuperación de BNB tras el desplome.

Algunos interpretan la iniciativa también como una jugada competitiva frente a blockchains rivales, particularmente Solana (SOL, cotizando a 194,8 dólares) y su plataforma asociada Pump.fun. Al compensar directamente a sus usuarios más activos, BNB Chain está haciendo un esfuerzo evidente por mantener la lealtad de su comunidad en un entorno altamente competitivo.

No obstante, el anuncio ha dejado algunas preguntas sin respuesta. Los criterios precisos de elegibilidad siguen sin aclararse, lo que ha llevado a usuarios de plataformas no afiliadas como OKX Wallet a cuestionar si serán incluidos en la distribución.

