BNB en la cima: nuevo máximo histórico, actividad récord y un aumento del 151% en transacciones en 30 días

El token alcanza nuevas cimas (nuevo máximo histórico en 1.374 dólares) con una actividad sin precedentes: el otoño se presenta radiante para BNB Chain. La cadena acaba de registrar un récord de actividad de usuarios, con un aumento del 151% en las transacciones durante 30 días. La blockchain de Binance también ha acumulado más de 500 millones de operaciones en el periodo, según datos analizados por Nansen.

Así, la red se sitúa en segundo lugar, justo por detrás de Solana (1.800 millones de transacciones en el mismo periodo). Esta aceleración confirma el retorno de una fuerte tracción onchain en torno al ecosistema BNB tras un verano ya animado por los memes y la guerra de los DEX de perpetuos.

¿Final de año a toda máquina para BNB?

Varios factores explican este impulso. En primer lugar, las emociones y el FOMO ante el rendimiento alcista del token BNB. Inscribe nuevos máximos cada semana y atrae mecánicamente las miradas hacia su ecosistema. Un renovado atractivo para las dApps nativas (DEX, launchpads, perp DEX) que se refleja en el recuento de transacciones diarias, cercano a los picos históricos.

La bajada del coste medio del gas y la reorganización de la liquidez hacia las aplicaciones más utilizadas también participan en el impulso alcista. Al igual que el lanzamiento de opBNB (L2 BNB Chain), diseñado para absorber volúmenes muy elevados a bajo coste.

El equipo recuerda que opBNB ya ha registrado jornadas con más de 20 millones de transacciones. Los paneles de control públicos muestran un aumento regular de las transacciones por segundo (TPS) y de las direcciones activas. Una buena noticia para la red, que demuestra que el aumento de potencia se absorbe sin congestión importante.

La infraestructura mantiene el ritmo y encaja la demanda sin inmutarse, algo que no era posible en la plataforma madre durante el reciente desplome. Esta dinámica alimenta un bucle positivo en torno a todos sus productos. Un factor determinante cuando un proyecto quiere formar parte de la «narrativa» y difundir la tendencia al mayor número posible.

Binance sabe recompesar a sus usuarios

La semana pasada, los medios especializados informaban de un repunte de las comisiones diarias percibidas por la red, impulsadas por el trading de memecoins y el comercio de derivados onchain. Dos segmentos de mercado muy voraces en transacciones. Esta subida de las comisiones generadas es un buen indicador de demanda real.

BNB Chain and Four Meme Launch a $45M Reload Airdrop with Ecosystem Partners Recent market conditions have created turbulence across the broader crypto landscape, yet the BNB community continues to build, create and stay engaged through it all. That spirit of resilience is what… pic.twitter.com/4TLUutttEl — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 13, 2025

La potencia del ecosistema Binance ha amplificado la tendencia. Su token insignia registró recientemente un nuevo máximo histórico, en 1.373 dólares. Suficiente para alimentar el fuego que rodea a BNB y sus Dapps como Aster o Four.meme.

El programa de compensación anunciado por Binance destinado a traders de memecoins afectados por la volatilidad (45 millones de dólares en BNB) nutre el compromiso de la comunidad. También favorece la retención de usuarios en su seno.

Esto atrae después a desarrolladores y creadores de mercado hacia BNB Chain. La infraestructura descentralizada que resiste el impacto de la demanda manteniendo costes bajos aboga por el ecosistema.

