BNB recupera los 1.300 dólares tras la alianza de Binance Japan con PayPay

BNB pone a prueba el nivel de resistencia de 1.300 dólares por quinta vez en dos días.

La divisa cotiza apenas un 2,5% por debajo de su máximo histórico reciente de 1.314 dólares.

El impulso se refuerza tras el acuerdo de Binance Japan con PayPay, gigante fintech respaldado por SoftBank.

Después de descender brevemente hasta los 1.260 dólares, Binance Coin vuelve a probar la zona crítica de resistencia de los 1.300 dólares, marcando su quinto intento en apenas dos jornadas. En el momento de redactar estas líneas, la tercera criptomoneda por capitalización cotiza cerca de los 1.314 dólares, solo un 2,5% por debajo del máximo histórico alcanzado a comienzos de esta semana.

Este nuevo empuje llega después del anuncio de la importante asociación entre Binance Japan y PayPay Corporation, compañía del Grupo SoftBank que cuenta con más de 70 millones de usuarios en su popular aplicación de pagos digitales.

La alianza busca fusionar el ecosistema de pagos sin efectivo de PayPay con la tecnología blockchain de Binance. Entre las primeras iniciativas figura la posibilidad de adquirir criptomonedas con PayPay Money y permitir a los usuarios de Binance en Japón realizar retiradas a través de PayPay.

Softbank & PayPay invests 40% in Binance Japanhttps://t.co/To6pnzeTfm — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 9, 2025

Como parte del acuerdo, PayPay ha adquirido una participación del 40% en Binance Japan. Los expertos consideran que esta alianza acelerará el desarrollo de servicios financieros Web3 seguros y accesibles para el usuario.

El repunte de BNB en octubre y el sentimiento del mercado

BNB ha registrado un ascenso del 30% desde principios de octubre, sumando casi 43.000 millones de dólares a su capitalización bursátil. Los analistas esperan nuevas subidas a medida que las altcoins se preparan para un repunte más amplio del mercado.

El optimismo se disparó tras una publicación en X de Yi He, directora de atención al cliente de Binance, quien insinuó que «pronto llegarán nuevos productos».

La cuenta de Binance Wallet respondió con un «¿Está todo el mundo preparado?», avivando la expectación entre operadores e inversores.

Esto se suma al reciente anuncio de un fondo de 1.000 millones de dólares por parte de YZi Labs destinado a impulsar a los desarrolladores en la red BNB.

Los alcistas apuntan más alto, pero surgen señales de sobrecalentamiento

El gráfico diario del precio de BNB muestra un fuerte impulso alcista, aunque también señales tempranas de posible agotamiento. Las bandas de Bollinger se están ensanchando, con la acción del precio actualmente cerca de la banda superior, una zona que suele asociarse con condiciones de sobrecompra a corto plazo.

El índice de fuerza relativa (RSI) sugiere que el token está sobrecomprado y podría enfrentarse a un retroceso temporal hacia el soporte de 1.250 dólares. Una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar una corrección hacia el rango de 1.100 a 1.150 dólares, donde podría emerger un fuerte interés comprador.

Mientras tanto, el MACD se mantiene en un cruce alcista, con barras de histograma cada vez más amplias que indican una presión compradora sostenida. Si el impulso continúa, BNB podría volver a probar los 1.350 dólares y potencialmente repuntar hasta los 1.500 dólares.

