Bonnie Blue baneada: las plataformas Web2 siguen fallando a los creadores, la plataforma Web3 SUBBD ofrece la salida

OnlyFans acaba de cortar el grifo a Bonnie Blue, la personalidad de internet que se hizo viral por su controvertido truco de los «1.000 hombres».

Aunque no fue la única razón de sus supuestos 2,1 millones de euros mensuales de ingresos, sin duda ayudó a alimentar el bombo que construyó su seguimiento. Su ascenso y caída repentina es ahora una advertencia para cualquiera que busque seguir su camino.

Pero ese truco no fue el clavo en el ataúd. OnlyFans fue a por su cuenta después de que insinuara un desafío aún más extremo del «zoo de mascotas» el 15 de junio: planeaba desnudarse, ser atada en una caja de cristal e invitar a 2.000 hombres a hacer lo que quisieran. Las fuentes dicen que eso cruzó la línea.

OnlyFans confirmó la prohibición, declarando que el truco violaba su Política de Uso Aceptable: «El contenido de desafío extremo no está permitido… Cualquier incumplimiento de nuestros Términos de Servicio resulta en la desactivación del contenido o la cuenta».

