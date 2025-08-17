Brevan Howard lidera las tenencias del ETF de Bitcoin IBIT: Por qué $HYPER podría beneficiarse

Lanzado el 11 de enero de 2024, IBIT se ha consolidado rápidamente como el ETF de Bitcoin más negociado a nivel mundial, presumiendo de unos activos bajo gestión de 87.700 millones de dólares y una rentabilidad anual excepcional del 77,7%.

Con un valor liquidativo de 66,51 dólares, este ETF al contado rastrea Bitcoin a través del CME CF Bitcoin Reference Rate y domina el mercado con una cuota imponente del 77,27% de todos los ETF de BTC al contado.

Según la última presentación 13F ante la SEC, Brevan Howard ha incrementado su posición desde 21,9 millones de acciones en el primer trimestre hasta 37,5 millones en la actualidad, un salto masivo del 71%, elevando sus tenencias totales a 2.300 millones de dólares.

La firma supera ahora a Goldman Sachs, que declaró acciones de IBIT valoradas en 1.400 millones de dólares al finalizar el primer trimestre.

Este movimiento encaja perfectamente en la tendencia más amplia de acumulación institucional de Bitcoin, donde pesos pesados como MicroStrategy y Tesla continúan expandiendo sus reservas. Solo MicroStrategy posee ahora más de 628.000 $BTC, valorados en 73.900 millones de dólares.

El frenesí creciente del Bitcoin

Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico el 14 de agosto, cruzando por primera vez la marca de los 124.000 dólares.

Con el siguiente nivel psicológico clave de 125.000 dólares al alcance, el impulso en torno al «oro digital» nunca ha sido más fuerte.

Añadiendo combustible al repunte, Donald Trump anunció recientemente las criptomonedas como opción de inversión elegible para los planes de jubilación 401(k), abriendo la puerta para que los jubilados diversifiquen en Bitcoin y otros activos digitales.

Naturalmente, Bitcoin, siendo la cripto más confiable, está en primera línea para beneficiarse.

Además, el mercado de predicciones Polymarket muestra un 74% de probabilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en septiembre.

Los tipos más bajos suelen impulsar el sentimiento de riesgo, haciendo que las criptomonedas de primera línea como Bitcoin resulten aún más atractivas.

Los aspectos técnicos también parecen firmemente alcistas: todas las medias móviles exponenciales principales (20, 50 y 200) tienen tendencia ascendente, y el precio permanece muy por encima de ellas.

Sin resistencia por arriba, incluso un retroceso saludable podría preparar el escenario para otro tramo al alza hacia nuevos máximos en las próximas semanas.

Pero si quieres maximizar los rendimientos de esta ola alcista, la jugada más inteligente podría no ser Bitcoin en sí mismo.

En su lugar, echa un vistazo a Bitcoin Hyper ($HYPER), una altcoin de Layer 2 de nueva generación que supercarga Bitcoin con velocidades similares a Solana, comisiones ultrabajas y funcionalidad Web3 completa.

Por eso muchos inversores la consideran una de las mejores altcoins para comprar ahora mismo.

¿Qué es Bitcoin Hyper ($HYPER)?

Bitcoin Hyper ($HYPER) es la primera solución Layer 2 de Bitcoin del mundo, diseñada para añadir un carril rápido y rico en utilidades a la blockchain de Bitcoin, que de otro modo sería lenta.

Aunque Bitcoin es el abuelo indiscutible de las criptomonedas, sufre de velocidades de transacción lentas, comisiones altas y falta de compatibilidad Web3. Eso es exactamente lo que $HYPER pretende solucionar.

En lugar de simplemente aprovecharse de la popularidad de Bitcoin, $HYPER ofrece utilidad real y tangible, transformando Bitcoin en un ecosistema preparado para Web3 capaz de impulsar DeFi, NFT, gaming y más.

Esta propuesta de valor única convierte a $HYPER en una de las mejores criptomonedas para comprar ahora si quieres desbloquear más de Bitcoin que solo la apreciación del capital.

¿Cómo funciona $HYPER?

$HYPER aporta la velocidad y escalabilidad de Solana a Bitcoin a través de su integración con la Máquina Virtual de Solana (SVM).

Este avance permite a los desarrolladores construir dApps directamente en Bitcoin y desplegar contratos inteligentes, algo previamente imposible en la red.

La magia reside en la ejecución paralela, donde múltiples transacciones se procesan a la vez, superando con creces el límite actual de Bitcoin de solo 7 transacciones por segundo.

En el núcleo del ecosistema de $HYPER está un puente canónico descentralizado y no custodial, que conecta la Layer 1 de Bitcoin con la Layer 2 de Hyper:

Envías tu Bitcoin de Layer 1 al puente, donde queda bloqueado de forma segura El puente acuña una cantidad equivalente de Bitcoin envuelto en Layer 2 Este Bitcoin envuelto puede usarse entonces en Web3: trading DeFi, préstamos, staking, NFT, DAO y gaming Cuando terminas, envías el $BTC envuelto de vuelta al puente, y tu Bitcoin original de Layer 1 se desbloquea

El token $HYPER actúa como el combustible del ecosistema. Se usa para pagar comisiones de gas, ejecutar contratos inteligentes, construir y ejecutar dApps, y desbloquear protocolos DeFi premium y servicios avanzados.

Además, puedes hacer staking de $HYPER para recompensas dinámicas, ofreciendo actualmente un impresionante 110% APY.

Lee cómo comprar Bitcoin Hyper

¿Por qué deberías comprar Bitcoin Hyper ahora?

La preventa de Bitcoin Hyper ($HYPER) ya ha superado el hito de los 9 millones de dólares. Ahora se sitúa en 9,9 millones, tentadoramente cerca del hito de los 10 millones.

¿La mejor parte? No es solo el entusiasmo minorista lo que impulsa este frenesí. La preventa ha visto actividad regular de ballenas, con compras grandes llegando casi cada pocos días.

Hace apenas unas horas, por ejemplo, una ballena compró 15.000 dólares en $HYPER en una sola transacción, demostrando que el interés institucional en el proyecto solo está creciendo.

Actualmente, puedes comprar $HYPER por solo 0,012735 dólares cada uno, con la próxima subida de precio a solo horas de distancia. Así que este podría ser el punto de entrada más bajo que obtengas jamás.

Vale la pena señalar que según nuestra predicción del precio de Bitcoin Hyper, el token podría dispararse hasta 0,32 dólares para finales de 2025, un potencial alcista asombroso del 2.400%.