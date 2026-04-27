BTC entra en una semana clave en Las Vegas y Bitcoin Hyper supera los $32.5 millones en preventa

Lunes, 27 de abril de 2026 – Bitcoin abrió una semana decisiva con el comienzo de Bitcoin 2026 en Las Vegas, un evento que suele elevar la sensibilidad del mercado a titulares, declaraciones y expectativas. En la sesión de esta mañana, BTC pasó de cotizar cerca de $79,500 a retroceder rápidamente hacia $77,500, antes de estabilizarse alrededor de $77,700.

El movimiento refleja un patrón conocido en grandes citas del sector: sube la atención, aumenta la volatilidad y parte del capital empieza a buscar exposición no solo al activo principal, sino también a la infraestructura construida sobre él. En ese contexto, Bitcoin Hyper (HYPER) ya supera los $32.5 millones en preventa.

Las Vegas vuelve a poner a Bitcoin bajo el foco del mercado

Bitcoin 2026 se celebra desde hoy hasta el 29 de abril en The Venetian de Las Vegas. Durante tres días, el encuentro reunirá a referentes del ecosistema para debatir regulación, minería, innovación técnica y el papel cada vez mayor de Bitcoin dentro de las finanzas tradicionales.

La reacción del precio no tardó en aparecer. Tras el intento de avance hacia $79,500, BTC registró una caída del 1.44% en una hora, una señal de que los traders están reajustando posiciones antes de posibles catalizadores del evento.

El analista Michaël van de Poppe señaló en X que Bitcoin mantiene una estructura de impulso sólida. Según su lectura, una ruptura clara por encima de $79,000 podría abrir el camino hacia la zona de $86,000 a $89,000 e incluso sostener un recorrido posterior a niveles de seis cifras. También marcó $73,500 como soporte relevante para evitar una corrección más profunda.

Some great momentum on $BTC lately, however there are some crucial levels to consider: – Break $79K = opening the gates towards the $86-89K area. If that second level breaks too = $100k+ happening. This will take time. – If there's no clear breakout at $79K, it wouldn't be… pic.twitter.com/lWVUXdHzAP — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 26, 2026

La narrativa rota de precio deja espacio a la infraestructura

Mientras el mercado spot absorbe el ruido de corto plazo, parte de los inversores está dirigiendo la atención hacia proyectos que intentan resolver limitaciones estructurales de Bitcoin, especialmente en escalabilidad y usabilidad. Ahí es donde Bitcoin Hyper intenta posicionarse como una propuesta diferenciada.

Bitcoin Hyper (HYPER) se presenta como la primera cadena de Capa 2 auténtica desarrollada para Bitcoin. El proyecto utiliza la Solana Virtual Machine (SVM) para ofrecer finalidad casi instantánea y comisiones reducidas, manteniendo el anclaje a la seguridad de Bitcoin mediante un puente canónico y pruebas de conocimiento cero.

La propuesta busca permitir que los usuarios muevan BTC a la L2, acuñen activos envueltos equivalentes y accedan después a trading rápido en exchanges descentralizados, pagos, lanzamientos de meme coins y funciones DeFi completas sin abandonar el ecosistema de Bitcoin.

HYPER actúa como token central del sistema, con funciones de staking, gobernanza, recompensas comunitarias e incentivos para el ecosistema. El equipo también mostró recientemente la Capa 2 en funcionamiento en una publicación relevante en X.

Bitcoin Hyper is entering its final stage with a live, fully integrated ecosystem now taking shape. 🔥 The wallet, explorer, staking dashboard, and cross-network bridge are all built and work together in one seamless system. The focus has been on speed, simplicity, and… pic.twitter.com/IsJrlCpSo7 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 23, 2026

Más de $32.5 millones recaudados y staking inmediato al 36% APY

La preventa de HYPER ha captado aproximadamente $32.5 millones, con un precio actual de $0.0136792 por token. Los compradores pueden además hacer staking de inmediato con un rendimiento del 36% APY.

El suministro total del proyecto es de 21 mil millones de tokens, en una referencia directa al modelo de escasez de Bitcoin. Según el planteamiento del proyecto, las asignaciones se destinan a desarrollo, recompensas, marketing y futuros listados.

Con la mainnet todavía pendiente y los listados en exchanges en el horizonte, Bitcoin Hyper está intentando atraer a holders que quieren exposición al crecimiento de la infraestructura de Bitcoin, no solo a la evolución de BTC en el mercado spot.

Cómo participar en la preventa de Bitcoin Hyper

Los interesados pueden entrar a través del sitio web oficial de Bitcoin Hyper conectando una wallet Web3 compatible para comprar HYPER. También es posible participar desde la app de Best Wallet, disponible en la Apple App Store y en Google Play.

La compra puede realizarse con ETH, BNB, USDC, SOL, USDT o tarjeta bancaria, sin mínimo requerido. Durante el proceso de confirmación, los usuarios también pueden activar el staking para optar al 36% APY.

Para seguir las novedades del proyecto, consulta los canales oficiales de Bitcoin Hyper en X y Telegram.

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