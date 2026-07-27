Ethereum lidera el rebote cripto mientras LiquidChain atrae capital hacia su preventa

El mercado de las criptomonedas vuelve a mostrar señales de apetito por el riesgo. Tras un fin de semana de consolidación, Ethereum ha tomado el liderazgo con un avance del 4,5% en las últimas 24 horas, impulsado por una tregua temporal en las tensiones geopolíticas y el alivio en los precios de la energía. Este repunte por encima de los $1.960 no solo ha reactivado el optimismo en el sector, sino que ha puesto en marcha una evidente rotación de capital hacia proyectos de infraestructura con alto potencial de crecimiento.

Para los inversores que buscan adelantarse a la curva, la atención se está desplazando rápidamente hacia soluciones de interoperabilidad de nueva generación. El ejemplo más destacado en este momento es la preventa de Capa 3 de LiquidChain (LIQUID), que ya roza la marca de los $920.000 recaudados. Su propuesta de valor es clara: unificar la liquidez de Ethereum, la velocidad de Solana y el capital institucional de Bitcoin en una sola red sin la fricción ni los riesgos de seguridad asociados a los puentes tradicionales (wrapping).

El despertar de Ethereum: ¿Señal de compra para las altcoins de infraestructura?

Ethereum ha registrado un sólido repunte del 4,5% en el último día para cotizar en el entorno de los $1.960, tras alcanzar un máximo intradía de $1.981. Con una capitalización de mercado que se consolida en los $237.000 millones, la segunda mayor criptomoneda del mundo ha superado el comportamiento de Bitcoin (que avanza un más tímido 1,3% en la jornada), lo que suele ser un indicador temprano de una inminente temporada de altcoins.

Este movimiento al alza coincide con un entorno macroeconómico más favorable para los activos de riesgo, marcado por el descenso de los precios del crudo y la desescalada temporal de las tensiones entre EE. UU. e Irán. Desde el punto de vista técnico, analistas de renombre como Michaël van de Poppe sugieren que la consolidación de varias semanas en el gráfico diario de ETH está lista para romper al alza de forma definitiva, señalando un objetivo teórico en los $2.465 una vez que el nivel de los $2.000 se consolide como soporte clave.

This build-up of $ETH is about to break towards $2,000+ for the first time in more than two months. pic.twitter.com/Qx0DxT0QZK — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 26, 2026

La moderación en las tasas de financiación y los datos de acumulación on-chain sugieren que el sentimiento del mercado ha cambiado a favor de los alcistas. En este contexto de renovada confianza, los flujos de capital inteligente no se limitan a los activos de gran capitalización, sino que buscan activamente protocolos de infraestructura capaces de resolver problemas estructurales del ecosistema DeFi, como la fragmentación de la liquidez.

Leer: Las criptomonedas más rentables

LiquidChain (LIQUID): Tokenomics atractivos y staking de alto rendimiento en su fase de preventa

La propuesta técnica de LiquidChain (LIQUID) pasa por la creación de una red de Capa 3 diseñada para conectar los ecosistemas más importantes del sector. Mediante el uso de pruebas con confianza minimizada, LiquidChain permite que los activos de Ethereum, Bitcoin y Solana coexistan en pools de liquidez unificados y fungibles, eliminando la necesidad de emitir tokens envueltos (wrapped) y reduciendo drásticamente las vulnerabilidades de seguridad.

Para los desarrolladores, esto significa la posibilidad de desplegar una única dApp y acceder de manera instantánea a los usuarios y al capital de las tres principales redes. Desde la perspectiva de la inversión, la estructura de sus tokenomics está diseñada para sostener el crecimiento a largo plazo: de un suministro total de 11.800 millones de tokens LIQUID, un 35% se destina al desarrollo de la red, un 32,5% a marketing, un 15% a desarrollo de negocio, un 10% a recompensas por staking y un 7,5% a garantizar la liquidez en listados de exchanges.

La respuesta de la comunidad no se ha hecho esperar. La preventa ya ha recaudado más de $919.500, con el token cotizando actualmente a un precio de entrada de $0,01484. Uno de los mayores atractivos para los participantes de la preventa es la posibilidad de realizar staking inmediato de sus tokens para acceder a un APY dinámico que hoy supera el 1.220%.

Nota de riesgo: Aunque los rendimientos por staking superiores al 1.220% y el precio de entrada temprano resultan sumamente atractivos, las preventas de micro-cap y los proyectos en fase inicial conllevan una volatilidad inherente y riesgos tecnológicos que todo inversor debe sopesar antes de comprometer capital.

Cómo posicionarse en la preventa de LIQUID antes del próximo ajuste de precio

Para aquellos interesados en diversificar su cartera con este proyecto de infraestructura L3, el proceso de adquisición es sencillo y accesible. Los usuarios pueden visitar el sitio web oficial de LiquidChain, conectar su monedero Web3 y adquirir tokens utilizando ETH, USDT, BNB, SOL, BTC, USDC o tarjeta bancaria.

Además, el proyecto cuenta con una integración directa en Best Wallet, lo que permite realizar la compra de forma nativa desde la propia aplicación móvil. Best Wallet se puede descargar de manera gratuita en la App Store de Apple y en Google Play.

El precio actual de $0,01484 por token LIQUID y las tasas de recompensa de staking de hasta el 1.221% estarán disponibles por solo dos días más antes de la siguiente fase de la preventa. Para estar al tanto de los próximos listados en exchanges y el desarrollo de la red, puede seguir a LiquidChain en X y unirse a su canal oficial de Telegram.