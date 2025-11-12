Key Notes

Ki Young Ju explica que Strategy y los ETF neutralizaron la presión vendedora de las ballenas.

Existe una expectativa del 96% de que el Gobierno estadounidense reabra esta semana.

El mercado cripto experimenta volatilidad bajista con correcciones moderadas.

Las expectativas de alivio económico en Estados Unidos dieron un respiro al mercado de criptomonedas el lunes 10 de noviembre, tras aproximadamente cinco semanas de ventas dominantes.

El consejero delegado de CryptoQuant, Ki Young Ju, señala que las ballenas de Bitcoin han estado vendiendo «miles de millones» desde que el activo alcanzó los 100.000 dólares.

Incluso llegó a creer que «el ciclo alcista había terminado». Sin embargo, la intensa oleada compradora de empresas con tesorería en BTC, Strategy y Metaplanet, mantuvieron vivo el mercado alcista, añadió Young Ju.

«Todavía hay una fuerte presión vendedora, pero si crees que las perspectivas macroeconómicas son sólidas, es un buen momento para comprar», destacó el consejero delegado de CryptoQuant.

La capitalización del mercado de criptomonedas ganó aproximadamente 150.000 millones de dólares el 10 de noviembre tras conocerse la noticia de la votación del Senado que rompió el bloqueo, vigente desde el 1 de octubre. Coinspeaker informó de que siete senadores demócratas y uno independiente se unieron a los republicanos para lograr una votación de 60-40 a favor de «invocar la clausura».

Esto ayudó a que Bitcoin superase la marca de los 100.000 dólares mientras el mercado dejaba atrás las condiciones de «miedo extremo».

Bitcoin whales have been cashing out billions since $100K. I said the bull cycle was over early this year, but MSTR and ETF inflows canceled the bear market. If those fade, sellers will dominate again. There is still heavy selling pressure, but if you think the macro outlook is… — Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 11, 2025

¿Se reabrirá el Gobierno esta semana?

A pesar del leve descenso en la capitalización del mercado cripto, actualmente en 3,54 billones de dólares, y la corrección de Bitcoin a 105.000 dólares en las últimas 24 horas, el sentimiento macroeconómico general sigue siendo fuerte.

Según una encuesta de Polymarket, con un volumen de 27,7 millones de dólares, solo hay un 1% de posibilidades de que el cierre del Gobierno estadounidense termine hoy, 11 de noviembre.

Sin embargo, la plataforma de apuestas muestra que la posibilidad de que el Gobierno estadounidense se reanude entre el 12 y el 15 de noviembre ha alcanzado el 96%. El 4% restante espera que la reanudación ocurra después del 16 de noviembre.

A pesar de la presión vendedora actual, las perspectivas macroeconómicas más amplias parecen positivas, aunque comprar activos altamente volátiles, como las criptomonedas, seguiría considerándose una apuesta arriesgada.

