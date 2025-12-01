El bull run parece haber regresado, y puede resultar oportuno posicionarse desde ahora antes de que los precios de las criptomonedas aumenten. Para saber qué tokens elegir, hemos decidido preguntar a la inteligencia artificial cuáles son las 3 criptomonedas en las que invertir para aprovecharlo.

ChatGPT nos ha ofrecido así su selección y su análisis completo para cada una de estas criptomonedas. Dos de ellas se encuentran en preventa, mientras que la tercera está bien establecida en el top 5 del mercado cripto.

Bitcoin Hyper

La preventa de Bitcoin Hyper es una de las más populares del año. Ya ha reunido más de 28 millones de dólares, y el próximo lanzamiento del token $HYPER en el mercado se presenta como un éxito.

Bitcoin Hyper es una capa 2 para Bitcoin que utiliza la Solana Virtual Machine para mejorar considerablemente el rendimiento de la blockchain número uno del mercado. Ofrece así transacciones ultrarrápidas y económicas que permiten optimizar numerosas aplicaciones (DeFi, gaming…).

ChatGPT IA: «Bitcoin Hyper busca ampliar las capacidades de Bitcoin añadiéndole una auténtica capa 2 orientada al rendimiento y la programabilidad. El proyecto ambiciona hacer Bitcoin compatible con usos modernos como las finanzas descentralizadas, los NFT o las aplicaciones descentralizadas, conservando al mismo tiempo el anclaje de seguridad de la blockchain original. La idea central consiste en ofrecer transacciones rápidas, económicas y una infraestructura comparable a la de las blockchains técnicamente más avanzadas. El entusiasmo en torno a la preventa muestra un interés real del mercado, especialmente entre los inversores atraídos por proyectos con alto potencial de crecimiento. No obstante, Bitcoin Hyper sigue siendo un proyecto en construcción, con un nivel de riesgo elevado. Su éxito dependerá en gran medida de la ejecución técnica, de la adopción por parte de los desarrolladores y de la capacidad del proyecto para construir un ecosistema activo y duradero en torno a su tecnología.»

Maxi Doge

La preventa de Maxi Doge es más reciente que la de Bitcoin Hyper, pero ya se impone como una de las más apreciadas por los inversores. El proyecto se presenta como un Dogecoin vitaminado que pretende consolidarse como un memecoin imprescindible.

Maxi Doge cuenta con su humor y las referencias queridas por los traders degens para seducir a una amplia comunidad. Si el bull run se reanudara, y sobre todo si comenzara una nueva temporada de memecoins, Maxi Doge tendría grandes posibilidades de imponerse.

ChatGPT IA: «Maxi Doge se inscribe claramente en la categoría de los memecoins, donde la imagen, la comunidad y la viralidad priman sobre la tecnología. El proyecto atrae sobre todo a inversores en busca de rendimientos rápidos, apostando por la popularidad de los tokens de bajo precio unitario y oferta elevada. Su posicionamiento se basa ante todo en el marketing, la animación comunitaria y la dinámica especulativa propia de este tipo de activo. Maxi Doge no propone, en esta fase, una infraestructura técnica sólida ni casos de uso estructurantes, lo que hace que su valoración dependa mucho de la euforia del mercado. Es un token que puede conocer subidas espectaculares en periodo de bull run, pero también sufrir caídas brutales. En resumen, MAXI responde más a una apuesta especulativa que a una inversión fundamental a largo plazo.»

XRP

Por último, ChatGPT estima que XRP tiene un buen futuro por delante. La criptomoneda batió su récord de precio el pasado julio y podría beneficiarse de la ambiciosa estrategia de Ripple para alcanzar nuevas cimas.

El éxito de la stablecoin RLUSD, el desarrollo de numerosas herramientas DeFi o la llegada de varios ETF al contado de XRP constituyen elementos que invitan al optimismo.

ChatGPT IA: «XRP se distingue por su posicionamiento institucional y su orientación hacia los servicios financieros mundiales. Concebido para optimizar los pagos transfronterizos, apunta a transacciones rápidas, económicas y accesibles a gran escala. A diferencia de muchos proyectos centrados en la especulación, XRP dispone de una red funcional y de una adopción real por parte de actores financieros. Su principal baza reside en su estabilidad relativa y su capacidad para integrarse en infraestructuras existentes. En periodo de bull run, XRP suele atraer a inversores que buscan una exposición más seria al mercado cripto. Sin embargo, sigue siendo sensible a las decisiones regulatorias, a las elecciones estratégicas de su ecosistema y a la evolución global del sector. XRP parece por tanto menos explosivo que ciertos altcoins, pero potencialmente más resistente a largo plazo.»

