Bull run: las 3 criptomonedas que comprar antes de septiembre para multiplicar por 100

El bull run está listo para retomar impulso. El optimismo alcanza máximos entre los inversores cripto. Bitcoin se acercaba este lunes por la mañana a su máximo histórico, mientras Ethereum, XRP y otras altcoins parecían preparadas para dispararse al alza.

Tales periodos brindan la oportunidad de invertir en proyectos prometedores. Hemos seleccionado tres criptomonedas que podrían multiplicarse por 100 a partir de septiembre, y en las que es posible apostar desde ahora mismo.

Maxi Doge

La preventa de Maxi Doge, lanzada en julio, arrancó de manera espectacular. Esta memecoin de la familia Dogecoin ha recaudado en pocas semanas más de 500.000 dólares, y el movimiento debería acelerarse.

El proyecto apuesta por el humor para reunir una importante comunidad antes de su lanzamiento en los exchanges, previsto para el regreso de vacaciones. Su estética desenfadada y sus referencias a las bebidas energéticas, al trading con apalancamiento y a las proteínas podría seducir efectivamente a los traders cripto más arriesgados.

El token $MAXI, lanzado al precio de 0,0002500 dólares, podría fácilmente multiplicarse por 100 si se dan las condiciones adecuadas. Esto lo valoraría en torno a los 0,02 centavos.

Si Dogecoin registra un nuevo récord, en particular, esto podría poner en el foco a Maxi Doge y propulsarlo hacia las cimas.

Bitcoin Hyper

Otro proyecto en preventa, Bitcoin Hyper podría aprovechar la subida de Bitcoin para atraer inversores. Se trata de una solución Layer-2 para Bitcoin, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento de la blockchain de la criptomoneda número uno.

La infraestructura de Bitcoin es la más sólida y segura, pero a veces falla por su lentitud y costes elevados. Bitcoin Hyper permite abordar estos problemas, reduciendo el coste de las transacciones y mejorando su rapidez.

Bitcoin Hyper resulta especialmente relevante para aplicaciones que requieren microtransacciones, como el gaming o las DeFi. El token $HYPER podría encontrar numerosas utilidades una vez lanzado al mercado. Su precio podría así dispararse rápidamente al alza.

Snorter

El proyecto Snorter es un bot de trading capaz de detectar las mejores oportunidades de compra y venta. Para ello, analiza el mercado cripto en tiempo real, antes de enviar señales de trading a los inversores.

Snorter Bot ofrece también la posibilidad de hacer Copy Trading, inspirándose así en las estrategias implementadas por los mejores traders. Sobre todo, permite automatizar las operaciones y ahorrarse buenas dosis de estrés, además de ganar tiempo para dedicarse a otras cosas.

La preventa de Snorter Bot, lanzada a principios del verano, es ya todo un éxito. El proyecto ha recaudado hasta la fecha más de 2,5 millones de dólares, y parece bien encaminado para superar rápidamente la barrera de los 3 millones.

Así, esto lo convierte ya en una de las mejores preventas cripto del año. En este contexto, el lanzamiento del token $SNORT en el mercado abierto se presenta prometedor. Podría potencialmente multiplicarse por 100 en los próximos meses.