El rebote de Bitcoin continúa haciéndose esperar. La criptomoneda ha retrocedido hasta un mínimo de 106.640 dólares el miércoles, un 6,5% por debajo del pico del día anterior.

Y aunque el BTC ha rebotado desde entonces, cotizando cerca de 108.700 dólares este jueves por la mañana, esto no ha sido suficiente para mejorar la tendencia técnica.

Bitcoin podría ofrecer una oportunidad inesperada al caer bajo los 100.000 dólares este fin de semana

La guerra comercial entre China y Estados Unidos sigue siendo el principal motivo de preocupación de los mercados mundiales, incluido el de las criptomonedas, después de que el presidente estadounidense enfriara las expectativas a principios de esta semana al advertir que su encuentro con el presidente chino Xi, previsto para finales de mes, podría no celebrarse.

Además, según información compartida por Reuters ayer por la noche, la administración Trump estudia un plan destinado a restringir un abanico de exportaciones de software hacia China, desde ordenadores portátiles hasta motores a reacción, lo que constituiría una clara escalada de las tensiones.

La temporada de resultados del tercer trimestre, que hasta ahora había sido básicamente motivo de gratas sorpresas, ha comenzado a mostrar grietas, con grandes decepciones en los resultados de Netflix y Tesla, lo que también pesa sobre las criptomonedas, correlacionadas con las acciones tecnológicas.

En este contexto, los analistas del banco Standard Chartered han advertido mediante una nota publicada ayer que una breve caída de Bitcoin por debajo del umbral importante de 100.000 dólares podría ser inevitable, y esto potencialmente ya este fin de semana.

Ahora bien, lejos de considerar que esto marcaría el fin del mercado alcista del BTC, los analistas han subrayado que podría tratarse de la «última vez» en que será posible comprar la criptomoneda de oferta. A continuación, prevén un repunte masivo que dará lugar a nuevos récords, mencionando el objetivo de 200.000 dólares para finales de año, gracias a factores como una posible rotación del oro hacia las criptomonedas, el apoyo de la media móvil de 50 semanas, así como la perspectiva de una política monetaria estadounidense más flexible.

A este respecto, cabe recordar que el FOMC se reunirá el próximo miércoles y que se anticipa ampliamente una bajada de tipos, lo que podría ayudar a mejorar el ambiente en el mercado cripto.

Artículo relacionado: el papel de Elon Musk en las criptomonedas

El par BTC/USD permanece en el limbo desde el punto de vista gráfico

Desde una perspectiva gráfica, no se ha podido identificar ninguna nueva señal clave desde ayer por la mañana. Bitcoin se ha mantenido en un rango muy estrecho, oscilando alrededor de la media móvil de 200 días.

Al alza, el umbral redondo de 110.000 dólares y el pico de esta semana cerca de 114.000 dólares son los primeros obstáculos a tener en cuenta, antes de la zona de 120.000 dólares. Después, la atención se dirigirá hacia el récord histórico de 126.300 dólares.

En caso de caída, el mínimo de la semana pasada en 103.500 dólares será el último soporte antes del umbral clave de 100.000 dólares. Más abajo, el siguiente soporte concreto será el mínimo de junio cerca de 98.200 dólares.

Por tanto, quizá sea necesario que Bitcoin caiga más antes de poder iniciar un rebote duradero, y la liquidez reducida del fin de semana podría favorecer un breve regreso por debajo de 100.000 dólares, como prevé Standard Chartered. Sin embargo, con una bajada de tipos de la Reserva Federal que se perfila para la semana próxima, tal contratiempo tendría buenas posibilidades de atraer masivamente a los compradores.

Una preventa cripto ideal para complementar las apuestas sobre BTC se acerca a los 25 millones de dólares

Ahora bien, un regreso duradero del alza en Bitcoin beneficiaría también a Bitcoin Hyper (HYPER), una preventa cripto que llega a sus últimas fases. Bitcoin Hyper propone en efecto una capa 2 para la red BTC, con el fin de mejorar su escalabilidad.

Se trata por tanto de un proyecto concreto y utilitario, un posicionamiento «serio» que ha atraído cerca de 25 millones de dólares de inversiones en pocas semanas. Con semejante demanda, es muy probable que el lanzamiento del HYPER en las plataformas dé lugar a un fuerte repunte, y ese lanzamiento se acerca a pasos agigantados.

Por último, otra ventaja clave del HYPER reside en la posibilidad de obtener grandes ingresos pasivos mediante un programa de participación con un rendimiento de casi el 50%, lo que lo convierte en un proyecto completo y pertinente para la mayoría de perfiles de inversores.