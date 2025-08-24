Cardano se acerca a los 0,95 dólares en plena ola alcista de las altcoins

Soporte firme y presión compradora

Según datos recientes, ADA se ha movido en la horquilla de entre 0,92 y 0,95 dólares, con un soporte sólido en torno a los 0,85. Cada vez que el precio ha tanteado esa zona, ha aparecido demanda suficiente para sostenerlo, lo que ha mantenido la confianza en la tendencia. Analistas técnicos subrayan que esta franja coincide con indicadores muy utilizados que suelen actuar como referencia de soporte.

Si el token logra cerrar por encima de 0,95 dólares, los analistas consideran que el siguiente objetivo natural serían los 1,00 y 1,05 dólares, niveles que en el pasado han funcionado como referencias psicológicas para el mercado. La posibilidad gana fuerza en un contexto de repunte generalizado de las altcoins, que en las últimas semanas han registrado subidas notables.

El papel de los grandes inversores

La acumulación de 150 millones de ADA por parte de grandes carteras en apenas dos semanas ha reforzado la narrativa alcista. El interés se mantiene en si la presión compradora conseguirá finalmente romper la resistencia y sostener un movimiento más amplio.

Además, el debate sobre la eventual aprobación de un ETF de Cardano, con la gestora Grayscale en el centro de la conversación, está alimentando expectativas adicionales. Algunos analistas incluso especulan con la posibilidad de revalorizaciones de gran calado si se mantiene el actual apetito inversor.

Un competidor en el radar: TOKEN6900

En paralelo, otro proyecto empieza a captar la atención como alternativa a ADA. Se trata de TOKEN6900, cuya preventa ha recaudado ya 2,37 millones de dólares con un precio de salida de 0,00705 dólares por token. La operación tiene un límite máximo de cinco millones y ha atraído a inversores que buscan diversificar cartera con activos de alto potencial.

📊 Datos clave de TOKEN6900

Precio actual: 0,00705 $

Fondos recaudados: 2,37 millones $

Ticker: TOKEN6900

Límite de financiación: 5 millones $