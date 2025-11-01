Changpeng Zhao desmiente venta de 30 millones en ASTER

Una acusación viral señalaba que CZ había vendido 35 millones de tokens ASTER. Analistas de blockchain aclararon que la operación no fue una venta, sino una transferencia entre carteras calientes de Binance.

La denuncia surgió el 30 de octubre del usuario de X @FarzadXBT, un líder de opinión con 140.000 seguidores. El analista @EmberCN explicó que el acusador confundió la cartera caliente de Binance (0x889) con una billetera personal de Zhao. Changpeng Zhao acusó públicamente al KOL de difundir «FUD» (miedo, incertidumbre y duda) buscando «cazar clics» o intentar manipular el precio para «comprar barato».

It's crazy that a KOL with 140k following will photoshop fake images and post it publicly. Just click baiting, fud, or trying to buy low himself? These people/liars don't care about their own reputation. They will likely be poor. The blockchain is a permanent public record. https://t.co/YMFwNt3SuC — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 31, 2025

La respuesta de CZ

El fundador de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, rechazó de forma contundente las acusaciones de haber vendido 35 millones de tokens ASTER. Zhao calificó las afirmaciones que circularon por X como capturas de pantalla falsificadas y desinformación deliberada.

Los analistas de blockchain investigaron rápidamente el asunto y respaldaron la versión de Zhao. @EmberCN, analista citado por el propio CZ, informó que tras revisar los datos en cadena no encontró transferencias que coincidieran con la acusación. El analista concluyó que las tres transacciones cuestionadas fueron movimientos entre carteras calientes internas de Binance, señalando que el acusador había identificado erróneamente la cartera 0x889 de Binance como propiedad de CZ o directamente había fabricado las pruebas. Otros observadores de blockchain, como Lookonchain, corroboraron que la transferencia no guardaba relación alguna con CZ.

El origen de la polémica

El rumor comenzó el 30 de octubre cuando el usuario @FarzadXBT, con 140.700 seguidores, alegó que una cartera vinculada a CZ había vendido 35.000.000 de ASTER, valorados en 30,42 millones de dólares. La publicación, que citaba como fuente «Arkham Intel / Aster Token», incluía capturas de pantalla posteriormente refutadas por los analistas.

En su respuesta del 31 de octubre, Zhao sugirió que la motivación del usuario era generar interacción, sembrar miedo y duda, o intentar adquirir el token a un precio inferior. Añadió que estas personas muestran desprecio por su reputación y recordó que la blockchain proporciona un historial público inmutable.

Contexto de mercado

El token protagonista de la controversia, ASTER, ha captado atención desde su lanzamiento en septiembre de este año. Este competidor de Hyperliquid experimentó recientemente un repunte del 15% el 23 de octubre tras el lanzamiento de su programa Rocket Launch.

Los comentarios en redes sociales respaldaron mayoritariamente a Zhao, y diversos usuarios criticaron al autor original por dañar su credibilidad a cambio de visibilidad. Este episodio se produce tras las recientes noticias sobre el indulto presidencial de CZ y mientras la filial estadounidense del exchange avanza con la inclusión de WLFI y USD1 en Binance.

