Los flujos de ETF, la demanda de staking y los proyectos piloto de tokenización institucional sitúan a Ethereum en posición de experimentar un posible repunte a finales de noviembre.

El protocolo CCIP de Chainlink y los proyectos piloto en curso con SWIFT y entidades bancarias refuerzan su papel como infraestructura fundamental para la tokenización.

La enorme base de usuarios de Telegram, los nuevos listados en plataformas de intercambio y las herramientas financieras integradas en la aplicación fortalecen las perspectivas de crecimiento de TON pese a la reciente caída.

Con el Black Friday fijado para el 28 de noviembre, algunos tokens de gran capitalización y cercanos a esta categoría mantienen catalizadores creíbles y patrones de negociación resistentes a pesar de la volatilidad reciente.

Aquí presentamos tres altcoins seleccionadas por ChatGPT por su rendimiento y fundamentos. Descubre por qué podrían estar preparadas para un rebote durante la temporada festiva y por qué conviene considerar aprovechar la corrección actual.

Ethereum (ETH): respaldo de flujos ETF y ETH en staking

ETH ha caído un 14% en el transcurso de una semana, manteniéndose en torno a los 3000 dólares.

Los flujos diarios resultan volátiles, pero los paneles de seguimiento de ETF siguen mostrando creaciones y reembolsos continuos. Este «amortiguador institucional» no existía en ciclos anteriores. Si los flujos se estabilizan o se vuelven positivos a finales de noviembre, históricamente esto ha ayudado a ETH a liderar repuntes de alivio.

Los ETF al contado de ether en Estados Unidos se han convertido en un canal relevante de demanda. Los datos de mediados de año muestran entradas netas sostenidas y un crecimiento de activos que supera el rendimiento al contado de ETH. Además, las noticias de hoy revelan que BlackRock ha dado el primer paso hacia un ETF de ETH en staking, un posible catalizador de segundo orden para la demanda institucional de cara al cierre del año.

ETH constituye el pilar de la mayoría de actividades de tokenización, liquidación de stablecoins y finanzas descentralizadas (DeFi). Varios bancos y plataformas continúan probando activos tokenizados en infraestructuras que tocan Ethereum de forma directa o indirecta. La última perspectiva de Citi mantuvo un objetivo de precio constructivo para fin de año vinculado al uso de aplicaciones y al atractivo del staking.

Chainlink (LINK): la apuesta por la infraestructura de tokenización

Chainlink ha caído un 12,5% en los últimos siete días, cotizando actualmente en torno a los 13,6 dólares.

SWIFT y los principales bancos globales avanzan con proyectos piloto de liquidación basada en blockchain y tokenización. El protocolo CCIP de Chainlink es uno de los sistemas clave de interoperabilidad que se están probando en este contexto. El proyecto ganó recientemente un hackathon de SWIFT centrado en liquidaciones transfronterizas con cumplimiento normativo. Esta narrativa tiende a atraer flujos en días de apetito por el riesgo y amortiguar las caídas en días defensivos.

Los oráculos de Chainlink garantizan datos para docenas de cadenas, mientras que CCIP pretende estandarizar la mensajería entre cadenas y la transferencia de valor para bancos, custodios e infraestructuras de mercado: precisamente las instituciones que ahora exploran depósitos, fondos y valores tokenizados.

Toncoin (TON): distribución masiva a través de Telegram

TON ha caído un 17% durante la reciente corrección del mercado, cotizando en torno a 1,71 dólares.

Sin embargo, la creciente integración de Telegram ha funcionado como un potente motor de distribución real: primero mediante el lanzamiento oficial de TON Wallet en Estados Unidos y, más recientemente, a través de experimentos financieros con mini-aplicaciones dentro del mensajero. Los listados en grandes plataformas de intercambio esta semana (incluido el lanzamiento de negociación TON-USD por parte de Coinbase) añaden liquidez y visibilidad de cara al periodo festivo.

TON ha mostrado fortaleza relativa en jornadas en que aparecen noticias de productos relacionados con Telegram. Los nuevos listados también pueden reducir los diferenciales y ampliar la base potencial de compradores: condiciones que históricamente han respaldado continuaciones alcistas.

Fundamentos en resumen: desde que Telegram designó a TON como su «infraestructura Web3 oficial», las transferencias de stablecoins dentro de la aplicación y las finanzas mediante mini-aplicaciones han convertido la enorme base de usuarios del mensajero en un embudo hacia la actividad on-chain: una dinámica de adopción que pocas blockchains de capa 1 pueden igualar.

