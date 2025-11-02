Circle alerta: las normas europeas de stablecoins podrían exigir doble licencia en marzo de 2026

El responsable de política de Circle en la UE advierte de que la superposición entre MiCA y PSD2 podría obligar a las empresas de stablecoins a obtener dos licencias para las mismas actividades.

Patrick Hansen, director senior de Estrategia y Política de la UE en Circle, alertó de que los conflictos sin resolver entre las normativas criptográficas europeas podrían crear cargas de cumplimiento significativas para los proveedores de servicios de stablecoins.

Hansen publicó la advertencia en X el 31 de octubre, señalando que el problema sigue sin resolverse cuando el año toca a su fin.

Las empresas que gestionan tokens de dinero electrónico podrían enfrentarse a requisitos tanto de licencia de proveedor de servicios bajo MiCA como de licencia de servicios de pago para actividades idénticas de custodia o transferencia a partir de marzo de 2026, según el análisis de Hansen sobre las directrices actuales de la Autoridad Bancaria Europea.

El problema de la superposición normativa

La superposición proviene de cómo los reguladores interpretan la relación entre MiCA y la Directiva de Servicios de Pago. Hansen argumentó que esta disposición contradice el marco MiCA de la UE, diseñado para proporcionar normas unificadas en lugar de duplicar requisitos existentes.

Afirmó que la situación viola principios fundamentales de la Unión Europea como la proporcionalidad y la claridad jurídica. Circle emplea a Hansen para dirigir la estrategia regulatoria en Europa, donde la compañía emite stablecoins denominadas en euros.

El consejero delegado de Circle, Jeremy Allaire, respaldó la valoración de Hansen el mismo día, calificándolo como un momento clave para la simplicidad regulatoria. Allaire fundó Circle y dirige las operaciones globales de stablecoins de la empresa.

La orientación actual de la Autoridad Bancaria Europea podría forzar un precipicio regulatorio en marzo de 2026, cuando entren en vigor los nuevos requisitos de servicios de pago.

Riesgo de retirada del mercado

Hansen advirtió de que los proveedores de servicios de criptoactivos podrían retirarse de los servicios de custodia y transferencia si se ven obligados a obtener autorizaciones duales. Afirmó que esto podría ralentizar la adopción de stablecoins en euros y potencialmente empujar a los usuarios hacia criptoactivos sin respaldo.

Múltiples empresas han invertido recursos significativos en asegurar licencias MiCA para operar en los 30 estados miembros del Espacio Económico Europeo.

Soluciones propuestas

Hansen propuso dos correcciones específicas para abordar la superposición regulatoria. La primera implica extender el periodo de transición para los proveedores de servicios existentes al menos hasta 2027, evitando la fecha límite de marzo de 2026.

La segunda solicita enmiendas a la legislación de la Directiva de Servicios de Pago 3, añadiendo exclusiones específicas o referencias cruzadas para que las actividades de tokens de dinero electrónico caigan exclusivamente bajo la supervisión de MiCA.

La incertidumbre regulatoria afecta a empresas de todo el sector de activos digitales europeo. Compañías como Gate Technology, que obtuvo la aprobación MiCA en Malta, han trabajado para cumplir con el nuevo marco, que se convirtió en la primera regulación integral de criptoactivos del mundo cuando entró en vigor en 2023.

