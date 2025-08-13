Circle emite medio millardo de USDC en 24 horas e impulsa el inicio de la temporada altcoin

Key Notes

Cuatro grandes eventos de acuñación de USDC por un total de 588,42 millones de dólares tuvieron lugar entre el 11 y 12 de agosto, elevando la capitalización de mercado a 65.850 millones de dólares.

Los ETF de Ethereum atrajeron 1.030 millones de dólares en flujos netos frente a los 189,72 millones de los ETF de Bitcoin, lo que indica una preferencia por las altcoins.

El dominio de Bitcoin cae por debajo del 60% mientras la capitalización total del mercado cripto se acerca a los 4 billones de dólares, con las altcoins superando los 1,6 billones.

Circle ha acuñado más de medio millardo de dólares en USDC durante las últimas 24 horas mientras el mercado de criptomonedas ha virado al verde junto con un nuevo máximo histórico del S&P 500, dando inicio a lo que podría ser una temporada altcoin.

Los datos compartidos por Stablecoin Printer —una cuenta de X especializada en análisis on-chain de stablecoins acuñadas— el 12 de agosto reportaron cuatro actividades significativas de acuñación de USDC en menos de 24 horas. En conjunto, suman más de 588,42 millones de dólares, incrementando la capitalización de mercado de USDC hasta los 65.850 millones de dólares, liquidez que probablemente fluirá hacia el mercado de altcoins.

Primero, Circle imprimió 138,67 millones de dólares el 11 de agosto a las 18:15 (UTC). Exactamente una hora después tuvo lugar la mayor acuñación, añadiendo 173,06 millones de dólares de USDC al mercado. Las dos siguientes acuñaciones ocurrieron el 12 de agosto, con un intervalo de hora y media entre cada una, generando 152,42 millones y 124,27 millones de dólares respectivamente.

El USDC de Circle presenta una demanda significativamente mayor para actividades on-chain y operaciones DeFi, beneficiando a las altcoins y sus ecosistemas más que a Bitcoin, que obtiene mayor tracción del USDT de Tether. Cadenas como Ethereum, Solana, Sui, Avalanche y Near suelen verse muy impactadas por USDC, mientras que BTC, XRP, BNB, Tron y los exchanges centralizados se ven más afectados por el competidor de Circle.

Los nuevos tokens USDC se acuñan cuando hay una entrada significativa de USD a través de Circle, siendo una métrica bien aceptada para medir el interés mundial en el espacio cripto en general.

La temporada altcoin arranca en Wall Street con los datos de los ETF

Resulta interesante observar que también hemos visto señales del inicio de una temporada altcoin procedentes de Wall Street, con flujos muy superiores hacia los ETF de ETH que hacia los de BTC.

Según datos de Lookonchain, los ETF de Ethereum registraron un flujo neto positivo de 231.717 ETH, equivalente a 1.030 millones de dólares el 11 de agosto. Mientras tanto, los ETF de Bitcoin tuvieron una entrada de 1.586 BTC, valorada en 189,72 millones de dólares.

Esto sugiere una mayor preferencia por Ethereum, algo que suele ocurrir al inicio de un evento de mercado denominado temporada altcoin. Una temporada altcoin acontece cuando, durante un periodo de tiempo, otras criptomonedas superan significativamente al líder, haciendo que el dominio de Bitcoin descienda. El dominio se sitúa actualmente flotando por debajo del 60% según el índice BTC.D de TradingView.

Cabe destacar que el mercado bursátil estadounidense también se mueve en dirección alcista, siguiendo los datos del IPC de Estados Unidos publicados en el día de hoy. Con ello, el S&P 500 ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 6.438,14 puntos. El mercado de criptomonedas se acerca a los 4 billones de dólares de capitalización, mientras las altcoins superan los 1,6 billones de dólares de capitalización total de mercado, según los índices CRYPTOCAP de TradingView.

