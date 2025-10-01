Circle se asocia con Deutsche Börse para llevar USDC a los mercados de capitales europeos

Circle, la firma mundial de tecnología financiera responsable de USDC USDC$1,00, se ha asociado con el grupo alemán Deutsche Börse para profundizar en la adopción de stablecoins dentro de los mercados financieros tradicionales europeos.

Ambas entidades anunciaron el 30 de septiembre que han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para explorar la integración de las stablecoins de Circle en la infraestructura de mercado consolidada de Deutsche Börse.

Como primer acuerdo formal de este tipo en Europa, la colaboración conecta a uno de los principales proveedores de infraestructura de mercado del continente con el emisor de una de las redes de stablecoins más utilizadas del mundo. Según el comunicado de prensa oficial, la iniciativa pretende reducir el riesgo de liquidación, disminuir costes y crear flujos de trabajo más eficientes para bancos y gestores de activos que operan en la región.

Tender puentes entre las finanzas tradicionales y digitales

El enfoque inicial de la asociación se centrará en varias de las áreas de negocio clave de Deutsche Börse. Los planes incluyen cotizar las stablecoins EURC (respaldada por el euro) y USDC de Circle para su negociación en 360T, la plataforma de divisas del grupo. Los activos también se integrarán con Crypto Finance, el proveedor de servicios cripto institucionales que forma parte de Deutsche Börse Group.

La colaboración se extenderá a los servicios posteriores a la negociación. Clearstream de Deutsche Börse, una importante organización de liquidación y custodia, respaldará la custodia de grado institucional para las stablecoins. Thomas Book, miembro del consejo ejecutivo de Deutsche Börse, describió el esfuerzo como un primer paso hacia un ecosistema unificado donde los participantes del mercado puedan acceder a activos digitales y tradicionales dentro de un entorno regulado.

Artículo relacionado: las mejores preventas de criptomonedas

Este movimiento es posible gracias al reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. Por ejemplo, un consorcio de grandes bancos anunció recientemente planes para desarrollar su propia stablecoin en euros respaldada por MiCA. Otras empresas también están aprovechando la nueva claridad regulatoria: el custodio BitGo obtuvo recientemente una licencia para el comercio de criptomonedas en Alemania bajo el mismo marco.

La tendencia de integrar stablecoins en las operaciones comerciales principales va más allá de las finanzas. El gigante tecnológico Cloudflare anunció recientemente sus planes de lanzar un NET Dollar para pagos relacionados con inteligencia artificial, lo que demuestra un movimiento más amplio hacia el uso de stablecoins. Para Circle, este impulso en Europa llega mientras la compañía continúa innovando, incluso explorando conceptos como transacciones reversibles de USDC para ayudar a recuperar fondos de hackeos y fraudes.

Para seguir leyendo: los mejores casinos sin KYC dentro de la UE