Con la llegada de la Navidad, puede resultar interesante posicionarse en el mercado cripto a la espera de la próxima ola alcista. Hemos pedido a la inteligencia artificial que nos ofrezca sus predicciones de precio para tres criptomonedas prometedoras: XRP, Bitcoin Hyper y Solana.

Compartimos aquí el análisis detallado proporcionado por Claude IA, así como las previsiones numéricas que nos ha facilitado.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper es una capa 2 para Bitcoin que utiliza la Solana Virtual Machine (SVM) para mejorar considerablemente el rendimiento de la infraestructura.

Por tanto, resulta especialmente recomendada para usos que requieren grandes cantidades de transacciones, como las DeFi o el gaming.

Claude IA: «Bitcoin Hyper, actualmente en preventa a 0,013 dólares, presenta un perfil extremadamente especulativo para Navidad. Si el proyecto logra cotizar en exchanges importantes, el precio podría escalar con fuerza entre 0,05 y 0,15 dólares, es decir, un múltiplo considerable. No obstante, el riesgo de fracaso o decepción sigue siendo muy elevado para un proyecto tan reciente. El éxito dependerá por completo de la ejecución de la hoja de ruta, de la calidad del marketing y del compromiso de la comunidad. El periodo navideño podría coincidir con una fase de euforia especulativa si el proyecto gana visibilidad, pero los inversores deben estar preparados para una pérdida total de su inversión».

XRP

La criptomoneda XRP es una de las más populares del mercado, y ha vivido un comienzo de 2025 excepcional. Impulsado por el fin del proceso contra la SEC, el precio del token llegó a alcanzar su máximo histórico, en 3,65 dólares.

Con la llegada este jueves del ETF al contado de XRP de Canary Capital, y la entrada de numerosos productos financieros similares en los próximos meses, los astros podrían alinearse para el token de Ripple.

Claude IA: «Con un precio actual en torno a 2,50 dólares, XRP podría alcanzar entre 3,20 y 4,50 dólares antes de Navidad. El lanzamiento reciente del ETF al contado de Canary Capital debería catalizar una nueva ola de inversiones institucionales. La dinámica alcista se mantiene sólida pese a la resistencia actual, y una ruptura por encima de 2,70 dólares abriría el camino hacia cotas más elevadas. El entorno regulatorio mejora progresivamente en Estados Unidos, reforzando la confianza de los inversores. El periodo festivo también podría traer una renovación del optimismo general en el mercado cripto, favoreciendo a XRP, que se beneficia de una adopción institucional creciente y de una utilidad real en los pagos transfronterizos».

Solana

Solana está bien asentado en el top 10 de las criptomonedas, pero ha perdido brillo estos últimos meses. De hecho, llegó a ser considerado durante un tiempo como un «Ethereum killer», capaz de convertirse en el número uno de los altcoins.

Claude IA estima que SOL podría dispararse hasta alcanzar los 280 dólares en Navidad. Sin embargo, será necesario que el mercado en su conjunto muestre más señales de buena salud.

Claude IA: «Solana, actualmente a 156 dólares, podría rebotar hacia 220-280 dólares antes de Navidad si consigue romper su tendencia bajista actual. El ecosistema Solana permanece robusto, respaldado por una actividad DeFi sostenida y la aparición de nuevos proyectos innovadores. El soporte en torno a 152-154 dólares debería aguantar, ofreciendo una base sólida para un rebote técnico. El cierre de año también podría ver un retorno del apetito por el riesgo en los principales altcoins, favoreciendo a SOL. Los avances tecnológicos continuos y la mayor estabilidad de la red refuerzan la confianza, pero una ruptura clara por encima de 160 dólares será esencial para confirmar un giro alcista».

