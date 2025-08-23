Coinbase incluye la Stablecoin USD1 de World Liberty Financial respaldada por Trump

Key Notes

Coinbase añadió World Liberty Financial USD (USD1) a su hoja de ruta de activos.

Eric Trump confirmó la novedad en X, insinuando más noticias inminentes de World Liberty Financial.

Los tokens adicionales incluyen activos en las redes Ethereum, Base y Solana.

Coinbase añadió World Liberty Financial USD (USD1) a su hoja de ruta de activos. Eric Trump confirmó la novedad en X, insinuando más noticias inminentes de World Liberty Financial. Los tokens adicionales incluyen activos en las redes Ethereum, Base y Solana.

Coinbase anunció la incorporación de World Liberty Financial USD (USD1) a su hoja de ruta, diversificando aún más su cartera de posibles cotizaciones. La stablecoin respaldada por Trump se une a una lista de tokens basados en ERC-20, Base y Solana que están siendo evaluados, lo que refleja el esfuerzo continuo de Coinbase por ofrecer una amplia exposición al mercado.

En la red Ethereum, las nuevas incorporaciones a la hoja de ruta incluyen QCAD (QCAD), Dolomite (DOLO), SPX6900 (SPX) y World Liberty Financial USD (USD1). Para la red Base, se añadieron AWE Network (AWE) y Flock (FLOCK). En Solana, Solayer (LAYER) está ahora bajo revisión.

Eric Trump, vicepresidente del Grupo de Medios Trump y cofundador de WLFI, confirmó la noticia en X, llamando la atención sobre el progreso del proyecto y posibles anuncios próximos.

En la publicación oficial del blog, Coinbase también subrayó que estas actualizaciones de la hoja de ruta no garantizan la cotización, ya que las operaciones solo comienzan una vez que se establece el soporte de liquidez y la infraestructura. Los activos también pueden debutar bajo la etiqueta «Experimental» de la compañía, diseñada para proyectos con perfiles de riesgo más elevados.

Assets added to the roadmap today: World Liberty Financial USD (USD1)https://t.co/rRB9d3hSr2 — Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) August 21, 2025

Los controles de riesgo y el cumplimiento siguen siendo prioritarios

El exchange hizo hincapié en que los usuarios deben evitar depositar activos de forma prematura, advirtiendo que hacerlo antes de un anuncio oficial de cotización podría resultar en la pérdida permanente de fondos. Coinbase reiteró que la inclusión en la hoja de ruta refleja una revisión de cumplimiento y técnica, no la popularidad o capitalización de mercado.

Según la empresa, algunos tokens no logran cumplir con los umbrales mínimos legales, de seguridad o de cumplimiento y quedan excluidos de la cotización a pesar del interés de la comunidad.

Mientras tanto, continúan los esfuerzos para ampliar el soporte a través de diversos estándares de tokens, incluyendo ERC-20 de Ethereum, SPL de Solana y otros, alineándose con la misión de Coinbase de ampliar los activos digitales accesibles mientras mantiene las salvaguardas regulatorias.

Coinfutures ve creciente interés mientras Coinbase amplía su alcance de mercado

Mientras Coinbase expande sus posibles cotizaciones, Coinfutures ha estado atrayendo atención en los mercados de derivados. La plataforma ofrece hasta 1000x de apalancamiento en activos que incluyen Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Solana.

El servicio permite operar sin KYC y admite retiradas instantáneas, dando a los participantes acceso directo a los mercados de futuros con opciones flexibles de entrada y salida.

Visita el sitio web de Coinfutures para disfrutar de trading de alta velocidad y múltiples oportunidades de ingresos.