Coinbase listará BNB de Binance, cambio en la dinámica

La inclusión representa un deshielo significativo en las relaciones entre dos plataformas históricamente divididas por su enfoque regulatorio.

BNB estará disponible en múltiples plataformas de Coinbase una vez se satisfagan los requisitos de liquidez en las jurisdicciones aprobadas.

Este movimiento sugiere que la interoperabilidad puede ahora pesar más que el aislamiento competitivo, mientras las plataformas priorizan la demanda de los usuarios y el acceso al mercado.

Coinbase ha confirmado sus planes de listar BNB, el token nativo de BNB Smart Chain de Binance, lo que supone la primera vez que la plataforma estadounidense dará soporte a un activo emitido por su mayor competidor. La plataforma ha especificado que los depósitos de BNB deben realizarse exclusivamente a través de BNB Smart Chain, advirtiendo a los usuarios de que no transfieran el token mediante otras redes.

La negociación del par BNB-USD comenzará una vez se cumplan las condiciones de liquidez en las regiones donde la actividad ha sido aprobada. Coinbase ha indicado que BNB estará disponible en Coinbase.com, la aplicación de Coinbase y Coinbase Advanced, con acceso institucional a través de Coinbase Exchange.

Cabe destacar que el mercado de BNB en Coinbase aún no estaba operativo en el momento de publicación de este artículo.

Un giro notable en la rivalidad

La decisión pone fin a años de distanciamiento entre ambas plataformas, que durante mucho tiempo han sido consideradas opuestos ideológicos en su manera de abordar la regulación y la inclusión de tokens. La relación de Coinbase con Binance ha sido históricamente tensa, con directivos enfrentados a menudo en cuestiones de transparencia y cumplimiento normativo.

Coinbase will add support for BNB (BNB) on the BNB Smart Chain network. Do not send this asset over other networks or your funds may be lost. The opening of our BNB-USD trading pair will begin when liquidity conditions are met, in regions where trading is supported. pic.twitter.com/bOAnXUQCi5 — Coinbase Markets 🛡️ (@CoinbaseMarkets) October 22, 2025

La incorporación de BNB, la cuarta criptomoneda más grande por capitalización de mercado según CoinMarketCap, llega meses después de que Coinbase introdujera futuros perpetuos de BNB en su plataforma internacional, lo que ya apuntaba a una resistencia debilitada hacia la integración de productos vinculados a Binance. Además, Coinbase mencionó el 15 de octubre que BNB estaba en la hoja de ruta para su inclusión.

Incluso con ese movimiento, el 16 de octubre CZ, antiguo consejero delegado de Binance, exigió a través de X que Coinbase listara más proyectos de BNB Chain, mencionando que Binance ya cuenta con numerosos proyectos de Base. Todo esto formaba parte del debate sobre las comisiones de listado en las plataformas de intercambio, donde Binance fue duramente criticada, lo que llevó a CZ a abordar esta cuestión en X.

Implicaciones estratégicas y de mercado

Al listar BNB, Coinbase parece dar un paso pragmático hacia la neutralidad de plataforma, reconociendo activos de alta demanda incluso si proceden de competidores. Algunos analistas en X consideran este movimiento como una señal de consolidación en el panorama de las plataformas de intercambio de criptomonedas, donde el acceso de los usuarios y la liquidez podrían primar ahora sobre la rivalidad.

Assets added to the roadmap today: BNB (BNB)https://t.co/lyEugQo7Cv — Coinbase Markets 🛡️ (@CoinbaseMarkets) October 15, 2025

La inclusión también podría reforzar el atractivo global de Coinbase en un momento de renovada competencia en el mercado, señalando que la plataforma está dispuesta a colaborar indirectamente con ecosistemas previamente considerados rivales. Mientras tanto, la visibilidad de BNB en Coinbase podría mejorar su legitimidad en los mercados estadounidenses y diversificar la liquidez más allá del ecosistema de Binance, justo a tiempo para el relanzamiento de Binance US, que aún está en proceso.

En un sector donde la competencia suele definir la estrategia, la incorporación de BNB a la oferta de Coinbase puede apuntar a un cambio más amplio: uno donde la interoperabilidad pesa más que el aislamiento entre las principales plataformas de intercambio.

