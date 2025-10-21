Coinbase mantiene el optimismo para el mercado cripto en 2025

Coinbase sigue creyendo en el potencial del mercado de criptomonedas para cerrar 2025 con buenos resultados. A pesar de la volatilidad de octubre y las incertidumbres económicas, el informe trimestral titulado «Charting Crypto: Navigating Uncertainty», elaborado en colaboración con Glassnode, muestra una visión optimista de la situación actual.

Por el momento, el mercado mantiene unos cimientos sólidos. La liquidez circula todavía de forma abundante y las bases regulatorias se refuerzan. El año aún no ha terminado, pero para Coinbase los indicadores apuntan hacia un final de ciclo más saludable de lo que aparenta.

Un mercado sacudido pero resistente

La brusca caída del mercado el pasado 10 de octubre sirvió como toque de atención para los inversores más confiados. Vivieron liquidaciones en cascada y una pérdida temporal de confianza en las posibilidades de un mercado alcista.

Sin embargo, los fundamentos no se han desmoronado. El informe de Coinbase subraya que la liquidez global permanece robusta, alimentada por flujos importantes y un entorno macroeconómico que sigue siendo acomodaticio.

Las previsiones de recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal refuerzan la idea de un escenario favorable para los próximos meses. Actualmente, alrededor de 7 billones de dólares están inmovilizados en fondos monetarios, una fortuna que podría volcarse potencialmente hacia activos de riesgo como las criptomonedas.

Otro aspecto destacable es el contexto regulatorio. Con la firma de la Ley GENIUS, el mercado estadounidense dispone ahora de un marco claro para las stablecoins. La Ley CLARITY, que se encuentra en preparación, promete definir las fronteras entre tokens, valores financieros y productos digitales. Dicho de otro modo: las criptomonedas entran en la era de la madurez legal. Coinbase permanece convencido de que esta claridad atraerá mayores flujos procedentes de instituciones y consolidará la confianza a largo plazo.

Señales firmes para Bitcoin, cautela con las altcoins

Bitcoin continúa siendo el refugio digital de referencia para este final de año. La plataforma identifica un potencial de sobrerrendimiento gracias a una alineación poco habitual entre la macroeconomía y la demanda institucional.

El informe menciona las «Digital Asset Treasuries (DAT)», empresas que almacenan BTC o ETH en sus balances. Según el documento, actualmente poseen cerca del 3,5% de la oferta total de Bitcoin, una concentración sin precedentes. Estas estructuras representan una demanda regular, casi invisible, que estabiliza el mercado.

En cuanto a Ethereum, las perspectivas permanecen positivas, aunque el informe recomienda cautela con las altcoins más especulativas. La dominancia de BTC se ve reforzada por los ETF al contado y por la creciente adopción de stablecoins, lo que limita el interés hacia los tokens más pequeños.

Coinbase concluye que los cimientos del mercado se están consolidando: la liquidez aguanta, la regulación se clarifica y la adopción on-chain continúa creciendo. Sí, los riesgos persisten, pero la tendencia sigue alineada hacia un potencial alcista para los últimos meses del año.

